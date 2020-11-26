ЕС выделил Грузии помощь в размере 100 миллионов евро

Европейский союз предоставит Грузии помощь в размере 100 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, большая часть выделенной суммы будет направлена на борьбу с пандемией коронавируса. Информацию об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, распространило представительство ЕС в Грузии.

«Программа макрофинансовой помощи направлена на восстановление стабильной внешней финансовой ситуации и софинансируется Международным валютным фондом (МВФ). С 2008 года ЕС осуществил в Грузии четыре операции по макрофинансовой помощи.

Компоненты этой помощи включают: 75 миллионов евро из новой программы макрофинансовой помощи, объявленной в апреле 2020 года, направленной на смягчение социально-экономических последствий пандемии коронавируса; 25 миллионов евро — это последний транш из предыдущей программы макрофинансовой помощи, утвержденной в апреле 2018 года. В общей сложности будет выделено 95 миллионов евро в виде льготных кредитов, а оставшиеся 5 миллионов евро будут выделены в виде грантов », — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, за траншем программы макрофинансовой помощи в размере 75 миллионов евро для борьбы с пандемией последует соглашение с правительством ЕС о проведении реформ. В частности, в заявлении говорится, что необходимо провести реформы в области государственных финансов, управления (особенно для повышения независимости, подотчетности и качества судебной системы), энергетического сектора и политики на рынке труда.

Если правительство Грузии осуществит эти реформы, ЕС планирует выделить Грузии дополнительно 75 миллионов евро в начале 2021 года в рамках своей программы макрофинансовой помощи.

«Вторая часть транша программы макрофинансовой помощи, утвержденной в апреле 2018 года (25 млн евро), состоит из кредитов (20 млн евро) и грантов (5 млн евро). «Выполнение конкретных согласованных условий в области политики позволило этому второму траншу провести реформы в области управления государственными финансами, финансового сектора, социальной политики и политики на рынке труда, а также деловой среды», — говорится в заявлении.

Посол ЕС Карл Харцель прокомментировал данное решение ЕС. По его словам, Евросоюз считает, что реформы, связанные с помощью, помогут приблизить Грузию к европейским стандартам и принесут конкретные выгоды гражданам страны в различных сферах:

«ЕС продолжает поддерживать Грузию в борьбе с пандемией Covid-19. Мы гордимся тем, что выделяем эти средства, которые обеспечат макроэкономическую стабильность страны, чтобы правительство могло сосредоточиться на предоставлении наилучшей поддержки своим гражданам и компаниям. Это часть более широкого пакета помощи Грузии в размере 1,5 млрд лари для борьбы с пандемией Covid-19. Мы также считаем, что согласованные реформы, связанные с этой специальной помощью, внесут вклад в долгосрочную перспективу дальнейшего приближения Грузии к европейским стандартам и принесут особую пользу гражданам Грузии в таких сферах, как правосудие, безопасность труда и пенсии », — заявил Харцель.

В заявлении также говорится, что указанный транш является частью пакета макрофинансовой помощи, предоставленной Европейским Союзом Грузии, Иордании и Молдове, на общую сумму 400 миллионов евро.