Спрос азербайджанских банков на инвалюту увеличился

Финансы 8 декабря 2020 13:08 (UTC+04:00)
Спрос азербайджанских банков на инвалюту увеличился

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) восьмого декабря 2020 года, реализовал банкам 66 миллионов долларов США, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк страны.

Спрос со стороны банков на аукционе по сравнению с предыдущим показателем увеличился на 4,6 процента и был полностью обеспечен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Отметим, что первый за долгое время валютный аукцион с участием Госнефтефонда Азербайджана был проведен 10 марта 2020 года, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте 2020 года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на иностранную валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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