В Азербайджане названы суммы гарантийного депозита и взноса за участие в Бюро обязательного страхования

БАКУ /Trend/ - Правлением Центрального банка Азербайджана (ЦБА) принято решение в соответствии со статьями 28.4 и 30.2 закона “Об обязательном страховании” и статьей 22.0.17 закона “О Центральном банке” об определении суммы гарантийного депозита и взноса за участие в Бюро обязательного страхования (БОС).

Как сообщает в четверг Trend, согласно решению, подписанному председателем Центробанка Эльманом Рустамовым, размер взноса страховщика, подавшего заявку на участие в БОС, составляет 200 тысяч манатов.

Размер гарантийного депозита, выплачиваемого бюро единовременно по обязательному страхованию недвижимости, по обязательному страхованию гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества, по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и потери профессиональной трудоспособности в результате заболеваний составляет 100 тысяч манатов, а по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств - 200 тысяч манатов.

Кроме того, в решении говорится, что для страховщиков, действующих в Нахчыванской АР, размер выплат составляет до 50 процентов от вышеуказанных сумм.

Отметим, что решение вступило в силу с 16 декабря 2020 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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