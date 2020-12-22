Манат дорожает к рублю и стабилен к доллару

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0783 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 22 декабря 2020 г.: 21 декабря 2020 г.: 22 ноября 2020 г.: 22 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0783 2,0717 2,0206 1,8896 0,0066 0,0577 0,1887 1 российский рубль 0,0227 0,0229 0,0222 0,0273 -0,0002 0,0005 -0,0046 1 турецкая лира 0,2222 0,2213 0,2249 0,2862 0,0009 -0,0027 -0,0640 1 австралийский доллар 1,2855 1,287 1,24 1,1712 -0,0015 0,0455 0,1143 1 аргентинский песо 0,0204 0,0205 0,0212 0,0284 -0,0001 -0,0008 -0,0080 1 белорусский рубль 0,6696 0,6779 0,6646 0,808 -0,0083 0,0050 -0,1384 1 бразильский реал 0,3316 0,3344 0,3202 0,4182 -0,0028 0,0114 -0,0866 1 дирхам ОАЭ 0,4629 0,4628 0,4628 0,4628 0,0001 0,0001 0,0001 1 южноафриканский ранд 0,116 0,1152 0,1104 0,1195 0,0008 0,0056 -0,0035 100 южнокорейских вон 0,1535 0,1541 0,1527 0,1462 -0,0006 0,0008 0,0073 1 чешская крона 0,0793 0,0792 0,0767 0,0744 0,0001 0,0026 0,0049 100 чилийских песо 0,2334 0,2342 0,2244 0,2257 -0,0008 0,0090 0,0077 1 китайский юань 0,2595 0,2595 0,2586 0,2425 0 0,0009 0,0170 1 датская крона 0,2794 0,2785 0,2712 0,2529 0,0009 0,0082 0,0265 1 грузинский лари 0,5211 0,5199 0,5157 0,5885 0,0012 0,0054 -0,0674 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2179 0 0 0,0014 1 индийская рупия 0,023 0,023 0,0229 0,0239 0 0,0001 -0,0009 1 британский фунт стерлингов 2,2775 2,2722 2,2572 2,2135 0,0053 0,0203 0,0640 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,012 0,0121 0 0 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2058 0,2045 0,1979 0,1805 0,0013 0,0079 0,0253 1 швейцарский франк 1,9177 1,9173 1,8686 1,7364 0,0004 0,0491 0,1813 1 израильский шекель 0,5239 0,5249 0,5081 0,4887 -0,0010 0,0158 0,0352 1 канадский доллар 1,3208 1,3232 1,3011 1,2943 -0,0024 0,0197 0,0265 1 кувейтский динар 5,5753 5,5838 5,5629 5,6 -0,0085 0,0124 -0,0247 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,004 0,0044 0 0,0001 -0,0003 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0243 0 0 -0,0042 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1122 0,1127 0,1124 0 -0,0005 -0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4188 0,4201 0,4159 0,4105 -0,0013 0,0029 0,0083 1 мексиканский песо 0,0847 0,0843 0,0841 0,0898 0,0004 0,0006 -0,0051 1 молдавская лея 0,0988 0,0988 0,099 0,0983 0 -0,0002 0,0005 1 египетский фунт 0,1085 0,1082 0,109 0,106 0,0003 -0,0005 0,0025 1 норвежская крона 0,1966 0,1954 0,1892 0,1895 0,0012 0,0074 0,0071 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0164 0,0179 0 -0,0002 -0,0017 1 польский злотый 0,4624 0,4621 0,4518 0,4434 0,0003 0,0106 0,0190 1 сингапурский доллар 1,2726 1,2753 1,266 1,2536 -0,0027 0,0066 0,0190 1 саудовский риал 0,4531 0,4531 0,4533 0,4532 0 -0,0002 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,443 2,4547 2,4196 2,3449 -0,0117 0,0234 0,0981 1 тайваньский доллар 0,0603 0,0603 0,0596 0,0563 0 0,0007 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1754 0 0 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0605 0,0607 0,0599 0,073 -0,0002 0,0006 -0,0125 100 японских иен 1,6435 1,6437 1,6377 1,5551 -0,0002 0,0058 0,0884 1 новозеландский доллар 1,2003 1,2062 1,1777 1,1219 -0,0059 0,0226 0,0784

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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