Манат дорожает к рублю и стабилен к доллару
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0783 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
22 декабря 2020 г.:
|
21 декабря 2020 г.:
|
22 ноября 2020 г.:
|
22 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0783
|
2,0717
|
2,0206
|
1,8896
|
0,0066
|
0,0577
|
0,1887
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0229
|
0,0222
|
0,0273
|
-0,0002
|
0,0005
|
-0,0046
|
1 турецкая лира
|
0,2222
|
0,2213
|
0,2249
|
0,2862
|
0,0009
|
-0,0027
|
-0,0640
|
1 австралийский доллар
|
1,2855
|
1,287
|
1,24
|
1,1712
|
-0,0015
|
0,0455
|
0,1143
|
1 аргентинский песо
|
0,0204
|
0,0205
|
0,0212
|
0,0284
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0080
|
1 белорусский рубль
|
0,6696
|
0,6779
|
0,6646
|
0,808
|
-0,0083
|
0,0050
|
-0,1384
|
1 бразильский реал
|
0,3316
|
0,3344
|
0,3202
|
0,4182
|
-0,0028
|
0,0114
|
-0,0866
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,0001
|
0,0001
|
0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,116
|
0,1152
|
0,1104
|
0,1195
|
0,0008
|
0,0056
|
-0,0035
|
100 южнокорейских вон
|
0,1535
|
0,1541
|
0,1527
|
0,1462
|
-0,0006
|
0,0008
|
0,0073
|
1 чешская крона
|
0,0793
|
0,0792
|
0,0767
|
0,0744
|
0,0001
|
0,0026
|
0,0049
|
100 чилийских песо
|
0,2334
|
0,2342
|
0,2244
|
0,2257
|
-0,0008
|
0,0090
|
0,0077
|
1 китайский юань
|
0,2595
|
0,2595
|
0,2586
|
0,2425
|
0
|
0,0009
|
0,0170
|
1 датская крона
|
0,2794
|
0,2785
|
0,2712
|
0,2529
|
0,0009
|
0,0082
|
0,0265
|
1 грузинский лари
|
0,5211
|
0,5199
|
0,5157
|
0,5885
|
0,0012
|
0,0054
|
-0,0674
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2179
|
0
|
0
|
0,0014
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,023
|
0,0229
|
0,0239
|
0
|
0,0001
|
-0,0009
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2775
|
2,2722
|
2,2572
|
2,2135
|
0,0053
|
0,0203
|
0,0640
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,012
|
0,0121
|
0
|
0
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2058
|
0,2045
|
0,1979
|
0,1805
|
0,0013
|
0,0079
|
0,0253
|
1 швейцарский франк
|
1,9177
|
1,9173
|
1,8686
|
1,7364
|
0,0004
|
0,0491
|
0,1813
|
1 израильский шекель
|
0,5239
|
0,5249
|
0,5081
|
0,4887
|
-0,0010
|
0,0158
|
0,0352
|
1 канадский доллар
|
1,3208
|
1,3232
|
1,3011
|
1,2943
|
-0,0024
|
0,0197
|
0,0265
|
1 кувейтский динар
|
5,5753
|
5,5838
|
5,5629
|
5,6
|
-0,0085
|
0,0124
|
-0,0247
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0243
|
0
|
0
|
-0,0042
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1122
|
0,1127
|
0,1124
|
0
|
-0,0005
|
-0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4188
|
0,4201
|
0,4159
|
0,4105
|
-0,0013
|
0,0029
|
0,0083
|
1 мексиканский песо
|
0,0847
|
0,0843
|
0,0841
|
0,0898
|
0,0004
|
0,0006
|
-0,0051
|
1 молдавская лея
|
0,0988
|
0,0988
|
0,099
|
0,0983
|
0
|
-0,0002
|
0,0005
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1082
|
0,109
|
0,106
|
0,0003
|
-0,0005
|
0,0025
|
1 норвежская крона
|
0,1966
|
0,1954
|
0,1892
|
0,1895
|
0,0012
|
0,0074
|
0,0071
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0002
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4624
|
0,4621
|
0,4518
|
0,4434
|
0,0003
|
0,0106
|
0,0190
|
1 сингапурский доллар
|
1,2726
|
1,2753
|
1,266
|
1,2536
|
-0,0027
|
0,0066
|
0,0190
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,4531
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,443
|
2,4547
|
2,4196
|
2,3449
|
-0,0117
|
0,0234
|
0,0981
|
1 тайваньский доллар
|
0,0603
|
0,0603
|
0,0596
|
0,0563
|
0
|
0,0007
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0605
|
0,0607
|
0,0599
|
0,073
|
-0,0002
|
0,0006
|
-0,0125
|
100 японских иен
|
1,6435
|
1,6437
|
1,6377
|
1,5551
|
-0,0002
|
0,0058
|
0,0884
|
1 новозеландский доллар
|
1,2003
|
1,2062
|
1,1777
|
1,1219
|
-0,0059
|
0,0226
|
0,0784
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni