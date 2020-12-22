Манат дорожает к рублю и стабилен к доллару

Финансы 22 декабря 2020 09:45 (UTC+04:00)
Манат дорожает к рублю и стабилен к доллару

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0783 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

22 декабря 2020 г.:

21 декабря 2020 г.:

22 ноября 2020 г.:

22 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0783

2,0717

2,0206

1,8896

0,0066

0,0577

0,1887

1 российский рубль

0,0227

0,0229

0,0222

0,0273

-0,0002

0,0005

-0,0046

1 турецкая лира

0,2222

0,2213

0,2249

0,2862

0,0009

-0,0027

-0,0640

1 австралийский доллар

1,2855

1,287

1,24

1,1712

-0,0015

0,0455

0,1143

1 аргентинский песо

0,0204

0,0205

0,0212

0,0284

-0,0001

-0,0008

-0,0080

1 белорусский рубль

0,6696

0,6779

0,6646

0,808

-0,0083

0,0050

-0,1384

1 бразильский реал

0,3316

0,3344

0,3202

0,4182

-0,0028

0,0114

-0,0866

1 дирхам ОАЭ

0,4629

0,4628

0,4628

0,4628

0,0001

0,0001

0,0001

1 южноафриканский ранд

0,116

0,1152

0,1104

0,1195

0,0008

0,0056

-0,0035

100 южнокорейских вон

0,1535

0,1541

0,1527

0,1462

-0,0006

0,0008

0,0073

1 чешская крона

0,0793

0,0792

0,0767

0,0744

0,0001

0,0026

0,0049

100 чилийских песо

0,2334

0,2342

0,2244

0,2257

-0,0008

0,0090

0,0077

1 китайский юань

0,2595

0,2595

0,2586

0,2425

0

0,0009

0,0170

1 датская крона

0,2794

0,2785

0,2712

0,2529

0,0009

0,0082

0,0265

1 грузинский лари

0,5211

0,5199

0,5157

0,5885

0,0012

0,0054

-0,0674

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2179

0

0

0,0014

1 индийская рупия

0,023

0,023

0,0229

0,0239

0

0,0001

-0,0009

1 британский фунт стерлингов

2,2775

2,2722

2,2572

2,2135

0,0053

0,0203

0,0640

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,012

0,0121

0

0

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2058

0,2045

0,1979

0,1805

0,0013

0,0079

0,0253

1 швейцарский франк

1,9177

1,9173

1,8686

1,7364

0,0004

0,0491

0,1813

1 израильский шекель

0,5239

0,5249

0,5081

0,4887

-0,0010

0,0158

0,0352

1 канадский доллар

1,3208

1,3232

1,3011

1,2943

-0,0024

0,0197

0,0265

1 кувейтский динар

5,5753

5,5838

5,5629

5,6

-0,0085

0,0124

-0,0247

1 казахский тенге

0,0041

0,0041

0,004

0,0044

0

0,0001

-0,0003

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0243

0

0

-0,0042

100 ливанских фунтов

0,1122

0,1122

0,1127

0,1124

0

-0,0005

-0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4188

0,4201

0,4159

0,4105

-0,0013

0,0029

0,0083

1 мексиканский песо

0,0847

0,0843

0,0841

0,0898

0,0004

0,0006

-0,0051

1 молдавская лея

0,0988

0,0988

0,099

0,0983

0

-0,0002

0,0005

1 египетский фунт

0,1085

0,1082

0,109

0,106

0,0003

-0,0005

0,0025

1 норвежская крона

0,1966

0,1954

0,1892

0,1895

0,0012

0,0074

0,0071

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0164

0,0179

0

-0,0002

-0,0017

1 польский злотый

0,4624

0,4621

0,4518

0,4434

0,0003

0,0106

0,0190

1 сингапурский доллар

1,2726

1,2753

1,266

1,2536

-0,0027

0,0066

0,0190

1 саудовский риал

0,4531

0,4531

0,4533

0,4532

0

-0,0002

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,443

2,4547

2,4196

2,3449

-0,0117

0,0234

0,0981

1 тайваньский доллар

0,0603

0,0603

0,0596

0,0563

0

0,0007

0,0040

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1754

0

0

-0,0250

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0605

0,0607

0,0599

0,073

-0,0002

0,0006

-0,0125

100 японских иен

1,6435

1,6437

1,6377

1,5551

-0,0002

0,0058

0,0884

1 новозеландский доллар

1,2003

1,2062

1,1777

1,1219

-0,0059

0,0226

0,0784

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия
Иран приостановил авиасообщение с Великобританией на две недели
Иран приостановил авиасообщение с Великобританией на две недели
Великобритания может пойти на уступки ЕС в квотах по рыбной ловле
Великобритания может пойти на уступки ЕС в квотах по рыбной ловле
Loading Bars
Лента новостей
Постоянный координатор ООН в Туркменистане завершает свою миссию в стране Туркменистан 10:03
ВОЗ отметила инициативы Туркменистана по разработке международных инструментов под эгидой организации Туркменистан 09:52
Манат дорожает к рублю и стабилен к доллару Финансы 09:45
Изменены сроки получения назначения для окончивших резидентуру - минздрав Азербайджана Общество 09:43
Парламент Азербайджана обсудит сегодня пять вопросов Политика 09:26
AccessBank продолжает оказывать поддержку предпринимателям Экономика 09:20
Победа Азербайджана дает надежду на формирование на пространстве СНГ системы новых отношений - эксперт Политика 09:16
Палата представителей США одобрила бюджет на 2021 финансовый год и пакет экономических мер США 08:53
В ЮНЕСКО сообщили, что пандемия ударила по сектору культуры сильнее, чем прогнозировали В мире 08:41
В Техасе разбился небольшой самолет США 08:22
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия Энергетика 08:00
Apple намерена к 2024 году выпустить собственный автомобиль В мире 07:47
Иран приостановил авиасообщение с Великобританией на две недели Иран 07:35
WizzAir вернется на грузинский рынок после снятия ограничений на полеты Грузия 07:22
739 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:19
Великобритания может пойти на уступки ЕС в квотах по рыбной ловле Европа 07:07
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 1,7 млн В мире 06:40
Toyota останавливает заводы в Великобритании и Франции В мире 06:14
В США число заразившихся коронавирусом превысило 18 млн США 05:46
ОЭСР о первом страновом проекте с Туркменистаном Бизнес 05:00
Нидерланды приостановили пассажирское авиасообщение с ЮАР Европа 04:04
Apple временно закрыла магазины в Калифорнии и Лондоне в целях профилактики COVID-19 В мире 03:02
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом Россия 02:25
В Великобритании за сутки зарегистрировали свыше 33 тыс. случаев заражения коронавирусом Европа 01:55
Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса США 01:18
Свыше 34 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 01:06
Еврокомиссия разрешила вакцину Pfizer от коронавируса на рынке Евросоюза Европа 00:43
Четверо туристов погибли в горах на востоке Мексики Другие страны 00:27
Новак: Россия и Иран прорабатывают широкий спектр торгово-экономических вопросов Россия 00:08
Французский институт Proparco о проектах, реализованных в Грузии Бизнес 00:01
Минздрав Египта считает, что в стране есть новый штамм коронавируса Арабские страны 21 декабря 23:48
ЕС не вводит запрет на въезд с территории Великобритании Европа 21 декабря 23:25
В мире за сутки зарегистрировано более 575 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 21 декабря 23:03
Министр Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с министром по чрезвычайным ситуациям России Евгением Зиничевым (ФОТО/ВИДЕО) Политика 21 декабря 22:41
Иран и Россия обсудили сотрудничество в нефтяной сфере Иран 21 декабря 22:26
Скончалась известная азербайджанская актриса Сафура Ибрагимова. Фильмы "Гайнана", "Дервиш взрывает Париж", "Аршын мал алан"...(ФОТО) Социум 21 декабря 22:18
ВОЗ может одобрить вакцину Pfizer и BioNTech до конца года В мире 21 декабря 22:17
Госфонд по стандартизации создан для поддержки азербайджанских предпринимателей (ВИДЕО) Экономика 21 декабря 22:16
Состоялось очередное заседание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба гражданскому населению Азербайджана в результате армянской агрессии (ФОТО) Политика 21 декабря 21:53
WWF о появлении шиншиллы на освобожденных территориях Азербайджана Общество 21 декабря 21:26
Правительство планирует развивать курорты в 2021 году Грузия 21 декабря 21:22
Товарооборот между Узбекистаном и Россией за 10 месяцев увеличился на 20,2% Узбекистан 21 декабря 21:12
Объем промышленного производства в Азербайджане достиг почти 34 млрд манатов Бизнес 21 декабря 21:00
Импорт из Южной Кореи в Азербайджан увеличился на 10% Бизнес 21 декабря 21:00
Эксперт о самых дорогих и дешевых земельных участках в Баку Экономика 21 декабря 20:41
Старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана, павший в боях за Шушу (ФОТО) Общество 21 декабря 20:32
Начальник СГБ Азербайджана встретился с находящимися в стране официальными лицами Афганистана (ФОТО) Политика 21 декабря 20:11
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 57 частных домов (ФОТО) Общество 21 декабря 19:59
Президент Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям России Политика 21 декабря 19:45
Фонд “YAŞAT” представил отчет за первые 10 дней деятельности Экономика 21 декабря 19:44
Условия жизни семьи участника Отечественной войны Гасана Мехтиева также в центре внимания Общество 21 декабря 19:37
Причиной массивного обледенения на Каспии является изменение климата - академик Общество 21 декабря 19:30
Строительство в Шуше, Ханкенди, Кельбаджаре и Лачине должно вестись на основании сейсмического районирования Экономика 21 декабря 19:25
Агентство по развитию МСБ Азербайджана будет сотрудничать с организацией UAFA Экономика 21 декабря 19:18
Глава МИД Азербайджана встретился с афганской делегацией (ФОТО) Политика 21 декабря 19:13
Мы ходили на цыпочках… - народный артист Мабуд Магеррамов о том, как все начиналось в Бакинской русдраме (ФОТО) Культура 21 декабря 18:53
"Караван моей матери" Зейнаб Кязымовой... "Армянское лицо", "Армянская логика" Культура 21 декабря 18:51
В Париже показали дух города Шуша (ФОТО) Культура 21 декабря 18:39
Военная полиция участвует в обеспечении безопасности на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО) Политика 21 декабря 18:37
Мы стали народом-победителем. Нам чужого не надо, но мы и своего не отдадим – народный артист Азербайджана Александр Шаровский Интервью 21 декабря 18:33
Россия останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю Европа 21 декабря 18:19
Visa зафиксировала многократный рост бесконтактных транзакций в Азербайджане Финансы 21 декабря 18:09
Азербайджан увеличил импорт грузинского вина Бизнес 21 декабря 18:04
Азербайджан сократил импорт сигарет из Грузии Бизнес 21 декабря 18:02
Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили приверженность соглашению Ядерная программа 21 декабря 18:00
Азербайджан сократил импорт скота из Грузии Бизнес 21 декабря 17:53
Стоимость экспортируемой Азербайджаном в Грузию электроэнергии снизилась Энергетика 21 декабря 17:47
Минобразования Азербайджана о результатах учеников, столкнувшихся с техническими проблемами во время национального оценивания Общество 21 декабря 17:45
Минобороны Азербайджана предоставило информацию о военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне Нагорно-карабахский конфликт 21 декабря 17:44
Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе - Путин Политика 21 декабря 17:39
Казахстан отправил в Узбекистан почти 4 000 автомобилей Hyundai и JAC Узбекистан 21 декабря 17:38
Россия и Азербайджан ведут конструктивный диалог по всем вопросам - Песков Политика 21 декабря 17:36
Больше половины грузов Азербайджана перевезено автомобильным транспортом Транспорт 21 декабря 17:34
Грузия ввела ограничения для лиц, имеющих историю поездок в Великобританию Грузия 21 декабря 17:32
Ингилойец-грузин Исмаил Ирапов был назван в честь героя фильма "Ферйад". Мама, а что ты сделаешь, если я стану шехидом? (ВИДЕО, ФОТО) Социум 21 декабря 17:32
Госконцерн «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку металлопродукции Тендеры 21 декабря 17:22
Россия обсудит с Азербайджаном вопрос производства вакцины "Спутник V" в стране Общество 21 декабря 17:19
В Азербайджане выявлено 1505 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 3028 человек Общество 21 декабря 17:19
В Нидерландах выявили человека с мутировавшим типом коронавируса Европа 21 декабря 17:15
Объем перевалки транзитных грузов морским транспортом Азербайджана превысил 93% Транспорт 21 декабря 17:07
Хлопкопрядильная фабрика Туркменистана выпустила большой объем продукции Бизнес 21 декабря 17:05
Более половины поступлений госбюджета Азербайджана в 2021 году придется на нефть Финансы 21 декабря 17:02
Грузия сократила импорт цемента из Азербайджана Бизнес 21 декабря 16:58
Предварительные результаты оценки памятников в Шуше - разрушено 11 мечетей Общество 21 декабря 16:57
В Азербайджане увеличится финансирование социально-ориентированных расходов из госбюджета Финансы 21 декабря 16:55
Глава ООО "Бакинская текстильная фабрика" о том, защищают ли от коронавируса изготовленные на дому маски Общество 21 декабря 16:52
В отелях Азербайджана запрещено проводить новогодние мероприятия - агентство по туризму Общество 21 декабря 16:41
МОТ называет конвенции, ратифицированные Туркменистаном Бизнес 21 декабря 16:39
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 21 декабря 16:36
19-летний Алиага Мамедов спас командира, накрыв собой от минометного обстрела: Такой героизм мы видели только в фильмах (ВИДЕО, ФОТО) Социум 21 декабря 16:34
Грузия увеличила импорт чая из Азербайджана Бизнес 21 декабря 16:18
В 2021 году в приоритете у PASHA Bank будет развитие отрасли кибербезопасности Экономика 21 декабря 16:15
Азербайджан сократил импорт тракторов из Грузии Бизнес 21 декабря 16:06
Около половины поступлений в госбюджет Азербайджана на 2021 год будет сформировано за счет налоговых органов Финансы 21 декабря 15:55
Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии Бизнес 21 декабря 15:54
Международный центр мугама приступил к съемкам документально-исследовательских фильмов, посвященных корифеям мугама Культура 21 декабря 15:49
Грузия сократила импорт газа из Азербайджана Энергетика 21 декабря 15:40
Львиная доля добычи нефти в Азербайджане пришлась на АЧГ Энергетика 21 декабря 15:37
В Баку и на Абшероне открылись зимние ярмарки "Из села в город" (ФОТО) Экономика 21 декабря 15:35
TƏBİB внесло ясность в вопрос продажи препаратов, предусмотренных для больных COVİD-19 (ФОТО) Общество 21 декабря 15:30
Все новости