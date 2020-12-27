В Грузии действует режим плавающего обменного курса, позволяющий нейтрализовать потрясения

БАКУ /Trend/ - В Грузии действует режим плавающего обменного курса, который позволяет нейтрализовать потрясения.

Об этом Trend сообщили в Национальном банке Грузии (НБГ).

"Однако экономический шок, вызванный новым коронавирусом, способствовал росту волатильности на валютном рынке в 2020 году", - говорят в Национальном банке.

Кроме того, по данным банка, увеличилось государственное внешнее финансирование, а приток иностранной валюты (FX) в частный сектор сократился.

"Следовательно, учитывая мандат на стабильность цен, НБГ начал более частые валютные интервенции и обеспечил ликвидность на финансовом рынке", - сказали в банке.

По состоянию на 30 ноября 2020 года валютные резервы Грузии составляют 3,75 миллиарда долларов.

Объем резервов уменьшился на 180 миллионов долларов по сравнению с августом этого года, что связано с валютными интервенциями, проводимыми Национальным банком.

Всего Нацбанк провел 25 валютных интервенций и продал 843 миллиона долларов для смягчения колебаний курса лари в этом году, в том числе 513 миллионов долларов было продано после августа. Следовательно, это означает, что параллельно с осуществлением интервенций валютные резервы Грузии пополняются за счет новых финансовых потоков, привлеченных из-за рубежа.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)