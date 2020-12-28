Принят во втором чтении бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана на 2021 год

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден бюджет Государственного фонда социальной защиты Азербайджана на 2021 год.

Как сообщает в понедельник Trend, доходы и расходы бюджета Госфонда предложены в размере 5,15 миллиарда манатов.

После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)