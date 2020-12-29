В Азербайджане пострадавшим от пандемии предпринимателям вновь будет оказана финансовая поддержка

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Азербайджана от 23 декабря 2020 года, в связи с ужесточением карантинного режима в Азербайджане, субъектам предпринимательства вновь будет оказана финансовая поддержка.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, финансовая поддержка предпринимателей будет осуществляться по двум направлениям.

Первое направление предполагает выплату определенной части заработной платы наемным работникам, работающим в отраслях, пострадавших от коронавирусной пандемии. В рамках этой программы, которая охватит около 22 тысяч налогоплательщиков, будет выплачена определенная часть заработной платы более 200 тысячам наемных работников, работающих в областях, пострадавших от пандемии. С этой целью предпринимателям со стороны государства будет оказана финансовая поддержка в размере 52,5 миллионов манатов. Финансовая поддержка будет предоставлена налогоплательщикам, получившим средства по предыдущим программам и не допустившим существенного сокращения численности работников, в размере половины месячного фонда заработной платы, исходя из численности работников на первое декабря текущего года. В то же время вновь зарегистрированные предприятия также могут воспользоваться государственной поддержкой своих наемных работников. Форма обращения для таких плательщиков такая же, как и для предыдущих. С порядком подачи заявки можно ознакомиться по следующей ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=UWJjEV35ALE&feature=emb_logo

Второе направление подразумевает финансовую поддержку индивидуальным (микро) предпринимателям, работающим в отраслях, пострадавших от пандемии. Данная программа предусматривает оказание государством финансовой поддержки в размере 30,5 миллионов манатов около 90 тысячам индивидуальным предпринимателям, занимающимся предпринимательской деятельностью в сферах, пострадавших от пандемии. В рамках данного этапа финансовой поддержки индивидуальным (микро) предпринимателям, получившим на первом этапе единовременную выплату в размере до 1000 манатов, будут выплачиваться повторные средства. Налогоплательщикам по этому направлению нет необходимости направлять повторное обращение. Платежи по финансовой поддержке осуществляются по налогоплательщикам, которые ранее получали эту поддержку.

Решение об оказании финансовой поддержки предпринимателям вновь в сложившейся ситуации служит снижению убытков субъектов предпринимательства, улучшению их финансового положения, а также сохранению рабочих мест.

Министерство экономики уже представило министерству финансов Азербайджана список наемных работников, работающих по трудовому договору в пострадавших от коронавирусной пандемии отраслях, а также список индивидуальных предпринимателей, которые получат финансовую поддержку. В кратчайшие сроки будет обеспечено перечисление финансовой поддержки на банковские счета предпринимателей.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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