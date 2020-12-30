Азербайджан внес значительный вклад в общий объем платежей по картам Visa в странах Кавказского региона

БАКУ /Trend/ - Основным трендом в безналичных платежах, безусловно, является электронная коммерция, где зафиксирован стремительный рост. Об этом Trend сообщила региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона Кристина Дорош.

По её словам, в период кризиса, вызванного коронавирусной пандемией, интернет стал не просто удобной или еще одной площадкой для взаимодействия продавцов и потребителей, а зачастую единственным способом вести бизнес и совершать покупки.

Как заметила Кристина Дорош, в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года онлайн платежи в странах Кавказского региона выросли на 80 процентов и Азербайджан внес значительный вклад в общий объем платежей по картам Visa в этом регионе.

"Если говорить о глобальных цифрах компании Visa, объемы платежей в онлайн-режиме еженедельно росли со скоростью более 20 процентов, начиная с середины апреля текущего года", - отметила региональный менеджер Visa.

Согласно её заявлениям,также наблюдается рост доверия аудитории к онлайн-каналам, что влечет за собой увеличение количества покупателей в интернете. Так, 80 процентов пользователей региона CEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний и Средний Восток, а также Африка) считают электронную коммерцию удобной и планируют в дальнейшем использовать цифровые платежи.

Относительно экосистемы безналичных платежей, Кристина Дорош особо отметила, что эта категория значительно расширилась и в нее пришли новые игроки. Продолжается работа с классическими банками, в то же время усиливается и расширяется сотрудничество с небанковскими организациями и финтехами. В партнерах особо ценится инновационный и вместе с тем системный подход, а также возможность на базе самых передовых технологий реализовывать масштабные проекты. Ярким примером подобного сотрудничества является партнерство Visa с крупнейшей в Азербайджане платформой лояльности Umico.

"Для нас важно не просто разработать новые платежные решения, но и предложить их широкому кругу населения, поэтому мы также обширно сотрудничаем с крупнейшими маркетплейсами, такими как Trendyol и торговыми сетями", - подытожила региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона Кристина Дорош.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni