Tesla обошла Facebook и стала пятой по рыночной стоимости компанией США

Производитель электромобилей Tesla обогнала социальную сеть Facebook по рыночной капитализации, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Отмечается, Tesla стала пятой по рыночной стоимости компанией США.

По данным Dow Jones, рыночная стоимость эта компания достигла $834 млрд. При этом рыночная стоимость Facebook составляет около $643.

Как сообщается, за пять дней торгов производитель электрокаров увеличил cвою рыночную капитализацию более чем на $100 млрд. Акции Tesla росли в течение 12 дней торгов.