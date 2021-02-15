Дочерний банк турецкого Ziraat Bank в Азербайджане за 2020 г. увеличил совокупные активы
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С сегодняшнего дня началась процедура введения второй дозы вакцины от COVID-19 – главврач поликлиники
Вернувшимся на освобожденные территории беженцам могут быть назначены спецпособия – Институт экономики НАНА (ФОТО)
Фонд "YAŞAT" откроет счета в размере 5000 манатов на имена еще двух новорожденных детей шехидов (ФОТО)
В Азербайджане завершился прием документов в рамках конкурса по замещению должностей директоров школ
В 2021 году "Азербайджанская промышленная корпорация" увеличит производство широкого спектра продукции
В Азербайджане началась вакцинация от коронавируса сотрудников Кабинета министров - репортаж Trend TV (ФОТО)
Узбекистан и Казахстан ускорят создание Центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия"
Сегодня из больницы выписывают новорожденного сына погибшего Героя Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕО) (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев является главным идеологом и инициатором победы в войне с Арменией - Олег Кузнецов