Туркменистан назвал объем иностранных кредитов в ТЭК
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Президент Ильхам Алиев: До конца года мы планируем на 100% завершить энергоснабжение всей территории Карабаха
Президент Ильхам Алиев: Нам придется реконструировать обширную территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров
МИД Турции решительно осудил решение американского суда, открывшего путь к освобождению армянского террориста
Президент Ильхам Алиев принял нового президента Европейского банка реконструкции и развития (ФОТО/ВИДЕО)