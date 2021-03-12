ОАО "Mega Life Insurance" включена в реестр БОС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - ОАО "Mega Life Insurance" включена в реестр Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БОС, "Mega Life Insurance" получила лицензию на осуществление обязательного страхования от случаев потери профессиональной дееспособности вследствие профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.

Заметим, что обязательное страхование в Азербайджане осуществляется компаниями, имеющими лицензию на определенный вид обязательного страхования и входящими в БОС. Таким образом, число таких страховых компаний в стране достигло 17-ти.

Напомним, что в соответствии со статьей 51.4 Закона Азербайджана ”О страховой деятельности“, ОАО "Mega Life Insurance" была выдана 19 февраля 2021 года соответствующая лицензия № SF-0003, дающая право на осуществление страховой деятельности сроком на 5 лет.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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