Манат укрепился к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0232 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
17 марта 2021 г.:
|
16 марта 2021 г.:
|
17 февраля 2021 г.:
|
17 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0232
|
2,0292
|
2,0553
|
1,9003
|
-0,0060
|
-0,0321
|
0,1229
|
1 российский рубль
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0231
|
0,0229
|
0
|
0,0002
|
0,0004
|
1 турецкая лира
|
0,2268
|
0,2256
|
0,2429
|
0,2645
|
0,0012
|
-0,0161
|
-0,0377
|
1 австралийский доллар
|
1,3149
|
1,3179
|
1,3177
|
1,0407
|
-0,0030
|
-0,0028
|
0,2742
|
1 аргентинский песо
|
0,0187
|
0,0187
|
0,0192
|
0,027
|
0
|
-0,0005
|
-0,0083
|
1 белорусский рубль
|
0,657
|
0,6562
|
0,6592
|
0,7177
|
0,0008
|
-0,0022
|
-0,0607
|
1 бразильский реал
|
0,3022
|
0,3026
|
0,3161
|
0,3399
|
-0,0004
|
-0,0139
|
-0,0377
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1142
|
0,1144
|
0,1157
|
0,1029
|
-0,0002
|
-0,0015
|
0,0113
|
100 южнокорейских вон
|
0,1502
|
0,1502
|
0,1534
|
0,1368
|
0
|
-0,0032
|
0,0134
|
1 чешская крона
|
0,0774
|
0,0775
|
0,0795
|
0,0697
|
-0,0001
|
-0,0021
|
0,0077
|
100 чилийских песо
|
0,2333
|
0,235
|
0,2366
|
0,1989
|
-0,0017
|
-0,0033
|
0,0344
|
1 китайский юань
|
0,2614
|
0,2616
|
0,2632
|
0,243
|
-0,0002
|
-0,0018
|
0,0184
|
1 датская крона
|
0,2721
|
0,2729
|
0,2764
|
0,2543
|
-0,0008
|
-0,0043
|
0,0178
|
1 грузинский лари
|
0,5119
|
0,512
|
0,5159
|
0,5557
|
-0,0001
|
-0,0040
|
-0,0438
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2193
|
0,2189
|
0
|
-0,0004
|
0
|
1 индийская рупия
|
0,0234
|
0,0235
|
0,0233
|
0,023
|
-0,0001
|
0,0001
|
0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3619
|
2,3583
|
2,3612
|
2,0832
|
0,0036
|
0,0007
|
0,2787
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0118
|
0,0121
|
0,0113
|
0
|
-0,0003
|
0,0005
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1999
|
0,1996
|
0,2047
|
0,1746
|
0,0003
|
-0,0048
|
0,0253
|
1 швейцарский франк
|
1,8363
|
1,8352
|
1,9032
|
1,7933
|
0,0011
|
-0,0669
|
0,0430
|
1 израильский шекель
|
0,5168
|
0,5141
|
0,5248
|
0,4512
|
0,0027
|
-0,0080
|
0,0656
|
1 канадский доллар
|
1,365
|
1,3623
|
1,339
|
1,2164
|
0,0027
|
0,0260
|
0,1486
|
1 кувейтский динар
|
5,6305
|
5,6273
|
5,6241
|
5,5042
|
0,0032
|
0,0064
|
0,1263
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0039
|
0
|
0
|
0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0203
|
0,0232
|
0
|
-0,0002
|
-0,0031
|
100 ливанских фунтов
|
0,112
|
0,1124
|
0,1124
|
0,1123
|
-0,0004
|
-0,0004
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4129
|
0,4134
|
0,4211
|
0,3922
|
-0,0005
|
-0,0082
|
0,0207
|
1 мексиканский песо
|
0,0824
|
0,0823
|
0,0842
|
0,0755
|
0,0001
|
-0,0018
|
0,0069
|
1 молдавская лея
|
0,0965
|
0,0965
|
0,0983
|
0,096
|
0
|
-0,0018
|
0,0005
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1083
|
0,1087
|
0,1079
|
-0,0001
|
-0,0005
|
0,0003
|
1 норвежская крона
|
0,2003
|
0,201
|
0,2008
|
0,1666
|
-0,0007
|
-0,0005
|
0,0337
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0178
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0017
|
1 польский злотый
|
0,4402
|
0,4421
|
0,4564
|
0,4266
|
-0,0019
|
-0,0162
|
0,0136
|
1 сингапурский доллар
|
1,2624
|
1,2645
|
1,2799
|
1,1974
|
-0,0021
|
-0,0175
|
0,0650
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4524
|
0
|
0,0001
|
0,0009
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,43
|
2,4284
|
2,4551
|
2,3437
|
0,0016
|
-0,0251
|
0,0863
|
1 тайваньский доллар
|
0,06
|
0,0602
|
0,0607
|
0,0562
|
-0,0002
|
-0,0007
|
0,0038
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1747
|
0
|
0
|
-0,0242
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0616
|
0,0609
|
0,0638
|
-0,0003
|
0,0004
|
-0,0025
|
100 японских иен
|
1,5581
|
1,5577
|
1,6046
|
1,5949
|
0,0004
|
-0,0465
|
-0,0368
|
1 новозеландский доллар
|
1,2212
|
1,2234
|
1,2237
|
1,0289
|
-0,0022
|
-0,0025
|
0,1923
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni