Манат укрепился к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0232 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 17 марта 2021 г.: 16 марта 2021 г.: 17 февраля 2021 г.: 17 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0232 2,0292 2,0553 1,9003 -0,0060 -0,0321 0,1229 1 российский рубль 0,0233 0,0233 0,0231 0,0229 0 0,0002 0,0004 1 турецкая лира 0,2268 0,2256 0,2429 0,2645 0,0012 -0,0161 -0,0377 1 австралийский доллар 1,3149 1,3179 1,3177 1,0407 -0,0030 -0,0028 0,2742 1 аргентинский песо 0,0187 0,0187 0,0192 0,027 0 -0,0005 -0,0083 1 белорусский рубль 0,657 0,6562 0,6592 0,7177 0,0008 -0,0022 -0,0607 1 бразильский реал 0,3022 0,3026 0,3161 0,3399 -0,0004 -0,0139 -0,0377 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1142 0,1144 0,1157 0,1029 -0,0002 -0,0015 0,0113 100 южнокорейских вон 0,1502 0,1502 0,1534 0,1368 0 -0,0032 0,0134 1 чешская крона 0,0774 0,0775 0,0795 0,0697 -0,0001 -0,0021 0,0077 100 чилийских песо 0,2333 0,235 0,2366 0,1989 -0,0017 -0,0033 0,0344 1 китайский юань 0,2614 0,2616 0,2632 0,243 -0,0002 -0,0018 0,0184 1 датская крона 0,2721 0,2729 0,2764 0,2543 -0,0008 -0,0043 0,0178 1 грузинский лари 0,5119 0,512 0,5159 0,5557 -0,0001 -0,0040 -0,0438 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2193 0,2189 0 -0,0004 0 1 индийская рупия 0,0234 0,0235 0,0233 0,023 -0,0001 0,0001 0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3619 2,3583 2,3612 2,0832 0,0036 0,0007 0,2787 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0118 0,0121 0,0113 0 -0,0003 0,0005 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1999 0,1996 0,2047 0,1746 0,0003 -0,0048 0,0253 1 швейцарский франк 1,8363 1,8352 1,9032 1,7933 0,0011 -0,0669 0,0430 1 израильский шекель 0,5168 0,5141 0,5248 0,4512 0,0027 -0,0080 0,0656 1 канадский доллар 1,365 1,3623 1,339 1,2164 0,0027 0,0260 0,1486 1 кувейтский динар 5,6305 5,6273 5,6241 5,5042 0,0032 0,0064 0,1263 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0039 0 0 0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0203 0,0232 0 -0,0002 -0,0031 100 ливанских фунтов 0,112 0,1124 0,1124 0,1123 -0,0004 -0,0004 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4129 0,4134 0,4211 0,3922 -0,0005 -0,0082 0,0207 1 мексиканский песо 0,0824 0,0823 0,0842 0,0755 0,0001 -0,0018 0,0069 1 молдавская лея 0,0965 0,0965 0,0983 0,096 0 -0,0018 0,0005 1 египетский фунт 0,1082 0,1083 0,1087 0,1079 -0,0001 -0,0005 0,0003 1 норвежская крона 0,2003 0,201 0,2008 0,1666 -0,0007 -0,0005 0,0337 100 узбекских сомов 0,0161 0,0162 0,0162 0,0178 -0,0001 -0,0001 -0,0017 1 польский злотый 0,4402 0,4421 0,4564 0,4266 -0,0019 -0,0162 0,0136 1 сингапурский доллар 1,2624 1,2645 1,2799 1,1974 -0,0021 -0,0175 0,0650 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4524 0 0,0001 0,0009 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,43 2,4284 2,4551 2,3437 0,0016 -0,0251 0,0863 1 тайваньский доллар 0,06 0,0602 0,0607 0,0562 -0,0002 -0,0007 0,0038 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1505 0,1747 0 0 -0,0242 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0616 0,0609 0,0638 -0,0003 0,0004 -0,0025 100 японских иен 1,5581 1,5577 1,6046 1,5949 0,0004 -0,0465 -0,0368 1 новозеландский доллар 1,2212 1,2234 1,2237 1,0289 -0,0022 -0,0025 0,1923

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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