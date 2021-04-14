Азербайджанские банки проявляют большой интерес к привлечению средств методом свопа - глава Ассоциации

БАКУ /Trend/ - Коммерческие банки Азербайджана заинтересованы в привлечении денежных средств и налаживают в этом направлении сотрудничество с международными финансовыми институтами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на онлайн-мероприятии «Роль финансовых институтов в развитии цифровой экосистемы».

По его словам, деятельность в этой сфере замедлилась в связи с девальвацией и коронавирусной пандемией.

"Однако сегодня работы в этом направлении вновь активизировались", - сказал Нуриев.

Глава ассоциации отметил, что сегодня в Азербайджане функционирует модель привлечения средств в национальной валюте методом свопа, к которому местные банки проявляют большой интерес.

"Между Центральным банком Азербайджана и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) существует договоренность о проведении своп-операций. Азиатский банк развития (АБР) также внимательно следит за этим процессом, и, вероятно, в этом году развитие данного направления будет продолжено", - сказал Нуриев.

Напомним, что с целью поддержки доступа реального сектора экономики Азербайджана к устойчивым финансовым ресурсам в условиях пандемии коронавируса ЕБРР и ЦБА в 2020 году подписали соглашение о проведении своп-операций на общую сумму 200 миллионов долларов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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