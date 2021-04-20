Туркменский “Дайханбанк” внедрил новый кредитный продукт

БАКУ /Trend/ - Государственный коммерческий банк Туркменистана “Дайханбанк” внедрил новый кредитный продукт - Talyp karzy ("Студенческий кредит"), сообщает Trend во вторник со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Согласно сообщению, сумма кредитования составляет до 42 тысяч туркменских манатов( более 12 тысяч долларов), процентная ставка - 8 процентов годовых.

Кредит предоставляется в безналичной форме гражданам Туркменистана для оплаты обучения в средних специальных и высших учебных образовательных учреждениях сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане ведутся работы по внедрению цифровых технологий в банковский сектор страны.

Внедрение цифровизации в банковском секторе позволит Туркменистану расширить спектр предоставляемых банковских услуг и возможности национальной платежной системы, а также повысить конкурентоспособность кредитных учреждений.

В целом финансовая сфера Туркменистана постоянно расширяется. В частности, внедряются мобильные приложения для оплаты различных услуг и товаров, увеличивается число безналичных платежей, а также налаживаются способы оплаты товаров и услуг через терминалы банковских услуг.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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