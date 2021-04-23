Азербайджан и Турция обменяются опытом по развитию рынков капитала

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Турцией будет организован обмен опытом в области рынков капитала.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в связи с этим был подписан меморандум о взаимопонимании между ЦБА и Советом по рынкам капитала Турции.

Отмечается, что целью меморандума является формирование необходимых рамок для развития сотрудничества в области рынков капитала с учетом требований национального законодательства обеих стран, организации обмена опытом, поддержки в проведении исследований и обеспечения обмена информацией.

Согласно подписанному меморандуму, предусматривается обмен опытом между двумя структурами в области развития рынков капитала, проведение совместных исследовательских работ, учебных программ и оказание консультационных услуг. В то же время в рамках меморандума между сторонами будет осуществляться обмен информацией и мнениями об экономических и финансовых процессах, происходящих в обеих странах.

В заявлении ЦБА отмечается, что подписанный меморандум послужит дальнейшему укреплению сотрудничества во всех направлениях и внесет вклад в развитие как рынков капитала, так и финансового сектора двух братских стран.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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