Торги на Нью-Йоркской бирже завершились снижением основных индексов

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи умеренно снизились в среду по итогам торговой сессии. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 164,55 пункта (0,48%) и остановился на отметке 33 820,38 пункта. Индекс S&P 500 потерял 3,54 пункта (0,08%) и оказался на отметке 4 183,18 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 58,66 пункта (0,42%), до 13 901,62 пункта.

Инвесторы сдержанно отреагировали на заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, о намерении сохранять базовую процентную ставку на нынешнем уровне, пока не будут достигнуты все экономические цели. Тем не менее эксперты полагают, что такая политика американского финрегулятора позволит сохранить баланс на бирже. "Отсутствие новостей - это хорошие новости для рынка, так как это означает, что ФРС останется гибким в ближайшем будущем <...> это именно то, что нужно фондовым рынкам", - приводит агентство Блумберг слова Эллен Хейзен, отвечающей за инвестиции в компании F.L. Putnam Wealth Management.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:36 по времени Восточного побережья США (29 апреля, 00:36 GMT+4) цена поставок энергоносителя в июне повысилась на 0,67 доллара (1,06%), до 63,68 доллара.