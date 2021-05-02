Цена Ethereum обновила исторический максимум
Ethereum вырос на 5,28% и обновил исторический максимум, торгуясь чуть более $2,9 тыс. в ходе торгов 1 мая, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
По данным CoinMarketCap, капитализация альткоина достигла $333 млрд.
Накануне, в ходе торгов 30 апреля, стоимость эфириума также обновила исторический максимум, достигнув $2 772.
Стоимость Ethereum стала расти в 2021 году, так как эту криптовалюту используют для покупки многих невзаимозаменяемых токенов, или NFT.
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