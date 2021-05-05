Минфин Азербайджана разместил на аукционе очередной транш среднесрочных облигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) четвертого мая 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций Министерства финансов Азербайджана на сумму 40 миллионов манатов со сроком обращения 1092 дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, в ходе аукциона 23 инвестора подали 39 заявок в ценовом диапазоне от 88,936 маната (12 процентов) до ста манатов (7,48 процента).

В соответствии с решением Министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 98,9 маната (7,9 процента), а средневзвешенная цена – 99,36 маната (7,74 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила порядка 227,476 миллиона манатов, а объем размещения – 60 миллионов манат.

Срок погашения ценных бумаг – 30 апреля 2024 года.

Отметим, что в случае, если спрос на государственные облигации в ходе аукциона превысит предложение, а цена удовлетворит эмитента, объем предлагаемых эмитентом облигаций может быть увеличен до 50 процентов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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