Манат подешевел к евро и рублю

Финансы 7 мая 2021 09:52 (UTC+04:00)
Манат подешевел к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 7 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0515 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют:

7 мая 2021 г.:

6 мая 2021 г.:

7 апреля 2021 г.:

7 мая 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0515

2,0403

2,0182

1,8357

0,0112

0,0333

0,2158

1 российский рубль

0,0229

0,0227

0,022

0,0229

0,0002

0,0009

0

1 турецкая лира

0,2052

0,2041

0,2084

0,2358

0,0011

-0,0032

-0,0306

1 австралийский доллар

1,322

1,3136

1,3014

1,0908

0,0084

0,0206

0,2312

1 аргентинский песо

0,0181

0,0181

0,0184

0,0253

0

-0,0003

-0,0072

1 белорусский рубль

0,6688

0,6652

0,6409

0,692

0,0036

0,0279

-0,0232

1 бразильский реал

0,3222

0,3175

0,304

0,2974

0,0047

0,0182

0,0248

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1196

0,1183

0,1172

0,0911

0,0013

0,0024

0,0285

100 южнокорейских вон

0,1516

0,151

0,1524

0,1386

0,0006

-0,0008

0,0130

1 чешская крона

0,0798

0,0791

0,0776

0,0677

0,0007

0,0022

0,0121

100 чилийских песо

0,2431

0,2412

0,237

0,2025

0,0019

0,0061

0,0406

1 китайский юань

0,2632

0,2623

0,2599

0,2396

0,0009

0,0033

0,0236

1 датская крона

0,2759

0,2744

0,2714

0,2461

0,0015

0,0045

0,0298

1 грузинский лари

0,494

0,4942

0,499

0,5299

-0,0002

-0,0050

-0,0359

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2188

0,2185

0,2193

0,0001

0,0004

-0,0004

1 индийская рупия

0,0231

0,023

0,0231

0,0224

0,0001

0

0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,3645

2,3626

2,3513

2,0948

0,0019

0,0132

0,2697

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0117

0,0113

0

0,0002

0,0006

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2018

0,2001

0,1973

0,1728

0,0017

0,0045

0,0290

1 швейцарский франк

1,874

1,8601

1,8263

1,7433

0,0139

0,0477

0,1307

1 израильский шекель

0,5219

0,5208

0,5159

0,4832

0,0011

0,0060

0,0387

1 канадский доллар

1,3975

1,3853

1,3512

1,2032

0,0122

0,0463

0,1943

1 кувейтский динар

5,6403

5,6411

5,6263

5,4972

-0,0008

0,0140

0,1431

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,004

0

0,0001

0

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,02

0,0215

0

0,0001

-0,0014

100 ливанских фунтов

0,1125

0,112

0,1127

0,1124

0,0005

-0,0002

0,0001

1 малайзийский ринггит

0,413

0,4122

0,4119

0,3932

0,0008

0,0011

0,0198

1 мексиканский песо

0,0846

0,0839

0,0843

0,0699

0,0007

0,0003

0,0147

1 молдавская лея

0,0954

0,0953

0,0943

0,0962

0,0001

0,0011

-0,0008

1 египетский фунт

0,1084

0,1084

0,1083

0,1079

0

0,0001

0,0005

1 норвежская крона

0,2047

0,2035

0,2003

0,1657

0,0012

0,0044

0,0390

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0168

0

0

-0,0006

1 польский злотый

0,4488

0,4455

0,4396

0,4036

0,0033

0,0092

0,0452

1 сингапурский доллар

1,2759

1,2717

1,2699

1,1972

0,0042

0,0060

0,0787

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4525

0

0

0,0008

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4372

2,4354

2,4154

2,3147

0,0018

0,0218

0,1225

1 тайваньский доллар

0,0609

0,0608

0,0597

0,0567

0,0001

0,0012

0,0042

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1504

0,1657

0

-0,0001

-0,0154

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

0,0613

0,0612

0,0633

0

0,0001

-0,0020

100 японских иен

1,5585

1,5543

1,549

1,6001

0,0042

0,0095

-0,0416

1 новозеландский доллар

1,2294

1,2251

1,1995

1,023

0,0043

0,0299

0,2064

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: Fidan_Babaeva

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