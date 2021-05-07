Манат подешевел к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 7 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0515 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 7 мая 2021 г.: 6 мая 2021 г.: 7 апреля 2021 г.: 7 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0515 2,0403 2,0182 1,8357 0,0112 0,0333 0,2158 1 российский рубль 0,0229 0,0227 0,022 0,0229 0,0002 0,0009 0 1 турецкая лира 0,2052 0,2041 0,2084 0,2358 0,0011 -0,0032 -0,0306 1 австралийский доллар 1,322 1,3136 1,3014 1,0908 0,0084 0,0206 0,2312 1 аргентинский песо 0,0181 0,0181 0,0184 0,0253 0 -0,0003 -0,0072 1 белорусский рубль 0,6688 0,6652 0,6409 0,692 0,0036 0,0279 -0,0232 1 бразильский реал 0,3222 0,3175 0,304 0,2974 0,0047 0,0182 0,0248 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1196 0,1183 0,1172 0,0911 0,0013 0,0024 0,0285 100 южнокорейских вон 0,1516 0,151 0,1524 0,1386 0,0006 -0,0008 0,0130 1 чешская крона 0,0798 0,0791 0,0776 0,0677 0,0007 0,0022 0,0121 100 чилийских песо 0,2431 0,2412 0,237 0,2025 0,0019 0,0061 0,0406 1 китайский юань 0,2632 0,2623 0,2599 0,2396 0,0009 0,0033 0,0236 1 датская крона 0,2759 0,2744 0,2714 0,2461 0,0015 0,0045 0,0298 1 грузинский лари 0,494 0,4942 0,499 0,5299 -0,0002 -0,0050 -0,0359 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2188 0,2185 0,2193 0,0001 0,0004 -0,0004 1 индийская рупия 0,0231 0,023 0,0231 0,0224 0,0001 0 0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,3645 2,3626 2,3513 2,0948 0,0019 0,0132 0,2697 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0117 0,0113 0 0,0002 0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2018 0,2001 0,1973 0,1728 0,0017 0,0045 0,0290 1 швейцарский франк 1,874 1,8601 1,8263 1,7433 0,0139 0,0477 0,1307 1 израильский шекель 0,5219 0,5208 0,5159 0,4832 0,0011 0,0060 0,0387 1 канадский доллар 1,3975 1,3853 1,3512 1,2032 0,0122 0,0463 0,1943 1 кувейтский динар 5,6403 5,6411 5,6263 5,4972 -0,0008 0,0140 0,1431 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,004 0 0,0001 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,02 0,0215 0 0,0001 -0,0014 100 ливанских фунтов 0,1125 0,112 0,1127 0,1124 0,0005 -0,0002 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,413 0,4122 0,4119 0,3932 0,0008 0,0011 0,0198 1 мексиканский песо 0,0846 0,0839 0,0843 0,0699 0,0007 0,0003 0,0147 1 молдавская лея 0,0954 0,0953 0,0943 0,0962 0,0001 0,0011 -0,0008 1 египетский фунт 0,1084 0,1084 0,1083 0,1079 0 0,0001 0,0005 1 норвежская крона 0,2047 0,2035 0,2003 0,1657 0,0012 0,0044 0,0390 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0168 0 0 -0,0006 1 польский злотый 0,4488 0,4455 0,4396 0,4036 0,0033 0,0092 0,0452 1 сингапурский доллар 1,2759 1,2717 1,2699 1,1972 0,0042 0,0060 0,0787 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4525 0 0 0,0008 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4372 2,4354 2,4154 2,3147 0,0018 0,0218 0,1225 1 тайваньский доллар 0,0609 0,0608 0,0597 0,0567 0,0001 0,0012 0,0042 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1504 0,1657 0 -0,0001 -0,0154 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0613 0,0612 0,0633 0 0,0001 -0,0020 100 японских иен 1,5585 1,5543 1,549 1,6001 0,0042 0,0095 -0,0416 1 новозеландский доллар 1,2294 1,2251 1,1995 1,023 0,0043 0,0299 0,2064

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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