Манат подешевел к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 7 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0515 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
7 мая 2021 г.:
|
6 мая 2021 г.:
|
7 апреля 2021 г.:
|
7 мая 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0515
|
2,0403
|
2,0182
|
1,8357
|
0,0112
|
0,0333
|
0,2158
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0227
|
0,022
|
0,0229
|
0,0002
|
0,0009
|
0
|
1 турецкая лира
|
0,2052
|
0,2041
|
0,2084
|
0,2358
|
0,0011
|
-0,0032
|
-0,0306
|
1 австралийский доллар
|
1,322
|
1,3136
|
1,3014
|
1,0908
|
0,0084
|
0,0206
|
0,2312
|
1 аргентинский песо
|
0,0181
|
0,0181
|
0,0184
|
0,0253
|
0
|
-0,0003
|
-0,0072
|
1 белорусский рубль
|
0,6688
|
0,6652
|
0,6409
|
0,692
|
0,0036
|
0,0279
|
-0,0232
|
1 бразильский реал
|
0,3222
|
0,3175
|
0,304
|
0,2974
|
0,0047
|
0,0182
|
0,0248
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1196
|
0,1183
|
0,1172
|
0,0911
|
0,0013
|
0,0024
|
0,0285
|
100 южнокорейских вон
|
0,1516
|
0,151
|
0,1524
|
0,1386
|
0,0006
|
-0,0008
|
0,0130
|
1 чешская крона
|
0,0798
|
0,0791
|
0,0776
|
0,0677
|
0,0007
|
0,0022
|
0,0121
|
100 чилийских песо
|
0,2431
|
0,2412
|
0,237
|
0,2025
|
0,0019
|
0,0061
|
0,0406
|
1 китайский юань
|
0,2632
|
0,2623
|
0,2599
|
0,2396
|
0,0009
|
0,0033
|
0,0236
|
1 датская крона
|
0,2759
|
0,2744
|
0,2714
|
0,2461
|
0,0015
|
0,0045
|
0,0298
|
1 грузинский лари
|
0,494
|
0,4942
|
0,499
|
0,5299
|
-0,0002
|
-0,0050
|
-0,0359
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2188
|
0,2185
|
0,2193
|
0,0001
|
0,0004
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,023
|
0,0231
|
0,0224
|
0,0001
|
0
|
0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3645
|
2,3626
|
2,3513
|
2,0948
|
0,0019
|
0,0132
|
0,2697
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0117
|
0,0113
|
0
|
0,0002
|
0,0006
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2018
|
0,2001
|
0,1973
|
0,1728
|
0,0017
|
0,0045
|
0,0290
|
1 швейцарский франк
|
1,874
|
1,8601
|
1,8263
|
1,7433
|
0,0139
|
0,0477
|
0,1307
|
1 израильский шекель
|
0,5219
|
0,5208
|
0,5159
|
0,4832
|
0,0011
|
0,0060
|
0,0387
|
1 канадский доллар
|
1,3975
|
1,3853
|
1,3512
|
1,2032
|
0,0122
|
0,0463
|
0,1943
|
1 кувейтский динар
|
5,6403
|
5,6411
|
5,6263
|
5,4972
|
-0,0008
|
0,0140
|
0,1431
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,004
|
0
|
0,0001
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,02
|
0,0215
|
0
|
0,0001
|
-0,0014
|
100 ливанских фунтов
|
0,1125
|
0,112
|
0,1127
|
0,1124
|
0,0005
|
-0,0002
|
0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,413
|
0,4122
|
0,4119
|
0,3932
|
0,0008
|
0,0011
|
0,0198
|
1 мексиканский песо
|
0,0846
|
0,0839
|
0,0843
|
0,0699
|
0,0007
|
0,0003
|
0,0147
|
1 молдавская лея
|
0,0954
|
0,0953
|
0,0943
|
0,0962
|
0,0001
|
0,0011
|
-0,0008
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1084
|
0,1083
|
0,1079
|
0
|
0,0001
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2047
|
0,2035
|
0,2003
|
0,1657
|
0,0012
|
0,0044
|
0,0390
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0168
|
0
|
0
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4488
|
0,4455
|
0,4396
|
0,4036
|
0,0033
|
0,0092
|
0,0452
|
1 сингапурский доллар
|
1,2759
|
1,2717
|
1,2699
|
1,1972
|
0,0042
|
0,0060
|
0,0787
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4525
|
0
|
0
|
0,0008
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4372
|
2,4354
|
2,4154
|
2,3147
|
0,0018
|
0,0218
|
0,1225
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,0608
|
0,0597
|
0,0567
|
0,0001
|
0,0012
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1504
|
0,1657
|
0
|
-0,0001
|
-0,0154
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0613
|
0,0612
|
0,0633
|
0
|
0,0001
|
-0,0020
|
100 японских иен
|
1,5585
|
1,5543
|
1,549
|
1,6001
|
0,0042
|
0,0095
|
-0,0416
|
1 новозеландский доллар
|
1,2294
|
1,2251
|
1,1995
|
1,023
|
0,0043
|
0,0299
|
0,2064
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: Fidan_Babaeva