Манат укрепляется к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое июня установлен на уровне 1,7 и 2,0596 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:

Курсы валют: 04 июня 2021 г.: 03 июня 2021 г.: 04 мая 2021 г.: 04 июня 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0596 2,0748 2,0469 1,9066 -0,0152 0,0127 0,1530 1 российский рубль 0,0232 0,0232 0,0226 0,0248 0 0,0006 -0,0016 1 турецкая лира 0,1952 0,1979 0,2056 0,2519 -0,0027 -0,0104 -0,0567 1 австралийский доллар 1,3022 1,3159 1,317 1,1737 -0,0137 -0,0148 0,1285 1 аргентинский песо 0,0179 0,0179 0,0181 0,0247 0 -0,0002 -0,0068 1 белорусский рубль 0,6704 0,6693 0,6622 0,7107 0,0011 0,0082 -0,0403 1 бразильский реал 0,3349 0,3349 0,3124 0,3356 0 0,0225 -0,0007 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1248 0,1258 0,1177 0,1001 -0,0010 0,0071 0,0247 100 южнокорейских вон 0,1523 0,1528 0,1517 0,1396 -0,0005 0,0006 0,0127 1 чешская крона 0,0809 0,0815 0,0793 0,0716 -0,0006 0,0016 0,0093 100 чилийских песо 0,2361 0,2372 0,2416 0,2206 -0,0011 -0,0055 0,0155 1 китайский юань 0,2654 0,2662 0,2626 0,2385 -0,0008 0,0028 0,0269 1 датская крона 0,277 0,279 0,2753 0,2558 -0,0020 0,0017 0,0212 1 грузинский лари 0,5463 0,5291 0,4933 0,5638 0,0172 0,0530 -0,0175 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2191 0,2189 0,2193 0 0,0002 -0,0002 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,023 0,0225 0,0001 0,0003 0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,3961 2,4083 2,3595 2,1321 -0,0122 0,0366 0,2640 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0118 0,012 0 0,0001 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2039 0,2054 0,2016 0,1826 -0,0015 0,0023 0,0213 1 швейцарский франк 1,8796 1,8921 1,8594 1,7684 -0,0125 0,0202 0,1112 1 израильский шекель 0,522 0,5236 0,5231 0,4886 -0,0016 -0,0011 0,0334 1 канадский доллар 1,4028 1,412 1,383 1,2583 -0,0092 0,0198 0,1445 1 кувейтский динар 5,6521 5,6502 5,6417 5,515 0,0019 0,0104 0,1371 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0043 0 0 -0,0003 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0231 0 0 -0,0030 100 ливанских фунтов 0,1117 0,1129 0,1124 0,1126 -0,0012 -0,0007 -0,0009 1 малайзийский ринггит 0,4119 0,4124 0,4135 0,3975 -0,0005 -0,0016 0,0144 1 мексиканский песо 0,0843 0,0854 0,084 0,0779 -0,0011 0,0003 0,0064 1 молдавская лея 0,0963 0,0964 0,0957 0,0978 -0,0001 0,0006 -0,0015 1 египетский фунт 0,1083 0,1084 0,1086 0,1057 -0,0001 -0,0003 0,0026 1 норвежская крона 0,2025 0,205 0,2046 0,1791 -0,0025 -0,0021 0,0234 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0167 0 -0,0001 -0,0006 1 польский злотый 0,4621 0,4656 0,4505 0,4321 -0,0035 0,0116 0,0300 1 сингапурский доллар 1,2804 1,2852 1,2764 1,213 -0,0048 0,0040 0,0674 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4529 0 0 0,0004 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4536 2,452 2,4374 2,3394 0,0016 0,0162 0,1142 1 тайваньский доллар 0,0613 0,0615 0,0609 0,0568 -0,0002 0,0004 0,0045 1 таджикский сомони 0,1504 0,1503 0,1503 0,1655 0,0001 0,0001 -0,0151 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0622 0,0622 0,0611 0,0635 0 0,0011 -0,0013 100 японских иен 1,542 1,5498 1,5559 1,5593 -0,0078 -0,0139 -0,0173 1 новозеландский доллар 1,2151 1,2278 1,2215 1,0913 -0,0127 -0,0064 0,1238

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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