Манат укрепляется к евро и турецкой лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на четвертое июня установлен на уровне 1,7 и 2,0596 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу:
|
Курсы валют:
|
04 июня 2021 г.:
|
03 июня 2021 г.:
|
04 мая 2021 г.:
|
04 июня 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0596
|
2,0748
|
2,0469
|
1,9066
|
-0,0152
|
0,0127
|
0,1530
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,0232
|
0,0226
|
0,0248
|
0
|
0,0006
|
-0,0016
|
1 турецкая лира
|
0,1952
|
0,1979
|
0,2056
|
0,2519
|
-0,0027
|
-0,0104
|
-0,0567
|
1 австралийский доллар
|
1,3022
|
1,3159
|
1,317
|
1,1737
|
-0,0137
|
-0,0148
|
0,1285
|
1 аргентинский песо
|
0,0179
|
0,0179
|
0,0181
|
0,0247
|
0
|
-0,0002
|
-0,0068
|
1 белорусский рубль
|
0,6704
|
0,6693
|
0,6622
|
0,7107
|
0,0011
|
0,0082
|
-0,0403
|
1 бразильский реал
|
0,3349
|
0,3349
|
0,3124
|
0,3356
|
0
|
0,0225
|
-0,0007
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1248
|
0,1258
|
0,1177
|
0,1001
|
-0,0010
|
0,0071
|
0,0247
|
100 южнокорейских вон
|
0,1523
|
0,1528
|
0,1517
|
0,1396
|
-0,0005
|
0,0006
|
0,0127
|
1 чешская крона
|
0,0809
|
0,0815
|
0,0793
|
0,0716
|
-0,0006
|
0,0016
|
0,0093
|
100 чилийских песо
|
0,2361
|
0,2372
|
0,2416
|
0,2206
|
-0,0011
|
-0,0055
|
0,0155
|
1 китайский юань
|
0,2654
|
0,2662
|
0,2626
|
0,2385
|
-0,0008
|
0,0028
|
0,0269
|
1 датская крона
|
0,277
|
0,279
|
0,2753
|
0,2558
|
-0,0020
|
0,0017
|
0,0212
|
1 грузинский лари
|
0,5463
|
0,5291
|
0,4933
|
0,5638
|
0,0172
|
0,0530
|
-0,0175
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2191
|
0,2189
|
0,2193
|
0
|
0,0002
|
-0,0002
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,023
|
0,0225
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3961
|
2,4083
|
2,3595
|
2,1321
|
-0,0122
|
0,0366
|
0,2640
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0118
|
0,012
|
0
|
0,0001
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2039
|
0,2054
|
0,2016
|
0,1826
|
-0,0015
|
0,0023
|
0,0213
|
1 швейцарский франк
|
1,8796
|
1,8921
|
1,8594
|
1,7684
|
-0,0125
|
0,0202
|
0,1112
|
1 израильский шекель
|
0,522
|
0,5236
|
0,5231
|
0,4886
|
-0,0016
|
-0,0011
|
0,0334
|
1 канадский доллар
|
1,4028
|
1,412
|
1,383
|
1,2583
|
-0,0092
|
0,0198
|
0,1445
|
1 кувейтский динар
|
5,6521
|
5,6502
|
5,6417
|
5,515
|
0,0019
|
0,0104
|
0,1371
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0043
|
0
|
0
|
-0,0003
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0231
|
0
|
0
|
-0,0030
|
100 ливанских фунтов
|
0,1117
|
0,1129
|
0,1124
|
0,1126
|
-0,0012
|
-0,0007
|
-0,0009
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4119
|
0,4124
|
0,4135
|
0,3975
|
-0,0005
|
-0,0016
|
0,0144
|
1 мексиканский песо
|
0,0843
|
0,0854
|
0,084
|
0,0779
|
-0,0011
|
0,0003
|
0,0064
|
1 молдавская лея
|
0,0963
|
0,0964
|
0,0957
|
0,0978
|
-0,0001
|
0,0006
|
-0,0015
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1084
|
0,1086
|
0,1057
|
-0,0001
|
-0,0003
|
0,0026
|
1 норвежская крона
|
0,2025
|
0,205
|
0,2046
|
0,1791
|
-0,0025
|
-0,0021
|
0,0234
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4621
|
0,4656
|
0,4505
|
0,4321
|
-0,0035
|
0,0116
|
0,0300
|
1 сингапурский доллар
|
1,2804
|
1,2852
|
1,2764
|
1,213
|
-0,0048
|
0,0040
|
0,0674
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4529
|
0
|
0
|
0,0004
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4536
|
2,452
|
2,4374
|
2,3394
|
0,0016
|
0,0162
|
0,1142
|
1 тайваньский доллар
|
0,0613
|
0,0615
|
0,0609
|
0,0568
|
-0,0002
|
0,0004
|
0,0045
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1655
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0151
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0622
|
0,0622
|
0,0611
|
0,0635
|
0
|
0,0011
|
-0,0013
|
100 японских иен
|
1,542
|
1,5498
|
1,5559
|
1,5593
|
-0,0078
|
-0,0139
|
-0,0173
|
1 новозеландский доллар
|
1,2151
|
1,2278
|
1,2215
|
1,0913
|
-0,0127
|
-0,0064
|
0,1238
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni