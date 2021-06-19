На этой неделе азербайджанский манат подорожал к турецкой лире (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
07 июня
|
1,7
|
14 июня
|
1,7
|
08 июня
|
1,7
|
15 июня
|
-
|
09 июня
|
1,7
|
16 июня
|
1,7
|
10 июня
|
1,7
|
17 июня
|
1,7
|
11 июня
|
1,7
|
18 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0308 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0457 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0243 маната (1,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
07 июня
|
2,0686
|
14 июня
|
2,0567
|
08 июня
|
2,0704
|
15 июня
|
-
|
09 июня
|
2,0706
|
16 июня
|
2,0614
|
10 июня
|
2,0681
|
17 июня
|
2,0390
|
11 июня
|
2,0722
|
18 июня
|
2,0259
|
Средний курс за неделю
|
2,07
|
Средний курс за неделю
|
2,0457
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0235 маната за один российский рубль и, соответственно, не изменился.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
07 июня
|
0,0233
|
14 июня
|
0,0236
|
08 июня
|
0,0233
|
15 июня
|
-
|
09 июня
|
0,0236
|
16 июня
|
0,0236
|
10 июня
|
0,0235
|
17 июня
|
0,0235
|
11 июня
|
0,0237
|
18 июня
|
0,0235
|
Средний курс за неделю
|
0,0235
|
Средний курс за неделю
|
0,0235
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0077 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1984 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0004 маната (0,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
07 июня
|
0,196
|
14 июня
|
0,2027
|
08 июня
|
0,1973
|
15 июня
|
-
|
09 июня
|
0,1975
|
16 июня
|
0,1986
|
10 июня
|
0,1979
|
17 июня
|
0,1973
|
11 июня
|
0,2017
|
18 июня
|
0,195
|
Средний курс за неделю
|
0,198
|
Средний курс за неделю
|
0,1984
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev