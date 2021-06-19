На этой неделе азербайджанский манат подорожал к турецкой лире (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 07 июня 1,7 14 июня 1,7 08 июня 1,7 15 июня - 09 июня 1,7 16 июня 1,7 10 июня 1,7 17 июня 1,7 11 июня 1,7 18 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0308 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0457 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,0243 маната (1,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 07 июня 2,0686 14 июня 2,0567 08 июня 2,0704 15 июня - 09 июня 2,0706 16 июня 2,0614 10 июня 2,0681 17 июня 2,0390 11 июня 2,0722 18 июня 2,0259 Средний курс за неделю 2,07 Средний курс за неделю 2,0457

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0235 маната за один российский рубль и, соответственно, не изменился.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 07 июня 0,0233 14 июня 0,0236 08 июня 0,0233 15 июня - 09 июня 0,0236 16 июня 0,0236 10 июня 0,0235 17 июня 0,0235 11 июня 0,0237 18 июня 0,0235 Средний курс за неделю 0,0235 Средний курс за неделю 0,0235

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0077 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1984 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0004 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 07 июня 0,196 14 июня 0,2027 08 июня 0,1973 15 июня - 09 июня 0,1975 16 июня 0,1986 10 июня 0,1979 17 июня 0,1973 11 июня 0,2017 18 июня 0,195 Средний курс за неделю 0,198 Средний курс за неделю 0,1984

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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