Состояние Безоса после ухода с поста гендиректора Amazon увеличилось почти на $11 млрд

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса за неделю после ухода с поста генерального директора компании возросло почти на $11 млрд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журнал Forbes.

По его сведениям, с 5 июля, когда пост гендиректора занял бывший глава облачного сервиса Amazon Web Services Энди Джесси, благодаря росту акций Amazon состояние Безоса увеличилось на $10,6 млрд и теперь оценивается в $212,4 млрд.

Как отмечает издание, Безос всю неделю провел в Сан-Вэлли в штате Айдахо - горноложном курорте, где проводилась ежегодная конференция инвестиционного банка Allen & Co, известная как "летний лагерь для миллиардеров". В этот раз мероприятие собрало по меньшей мере 25 миллиардеров, общее состояние которых оценивается в $825 млрд.