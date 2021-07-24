В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и серебро (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 7,45 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3061,805 маната, что на 0,8 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции золота 12 июля 3065,51 19 июля - 13 июля 3077,06 20 июля - 14 июля 3083,34 21 июля - 15 июля 3103,74 22 июля 3058,08 16 июля 3105,82 23 июля 3065,53 17 июля 3080,49 Средняя стоимость за неделю 3085,993 Средняя стоимость за неделю 3061,805

На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,2519 маната (0,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 42,967 маната, что на 3,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции серебра 12 июля 44,2827 19 июля - 13 июля 44,6238 20 июля - 14 июля 44,3345 21 июля - 15 июля 44,6852 22 июля 42,8414 16 июля 44,8191 23 июля 43,0933 17 июля 43,629 Средняя стоимость за неделю 44,396 Средняя стоимость за неделю 42,967

Унция платины в Азербайджане на уходящей неделе подорожала на 18,25 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1851,795 маната, что на 2,6 процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции платины 12 июля 1864,92 19 июля - 13 июля 1908,86 20 июля - 14 июля 1889,63 21 июля - 15 июля 1927,9 22 июля 1842,67 16 июля 1935,61 23 июля 1860,92 17 июля 1878,35 Средняя стоимость за неделю 1900,878 Средняя стоимость за неделю 1851,795

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 103,88 маната (2,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4586,59 маната, что на три процента меньше, чем на прошлой неделе.

Изменение стоимости унции палладия 12 июля 4766,37 19 июля - 13 июля 4847,84 20 июля - 14 июля 4822,88 21 июля - 15 июля 4782,88 22 июля 4534,65 16 июля 4669,25 23 июля 4638,53 17 июля 4472,42 Средняя стоимость за неделю 4726,94 Средняя стоимость за неделю 4586,59

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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