В Азербайджане на этой неделе подорожали золото и серебро (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 7,45 маната (0,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 3061,805 маната, что на 0,8 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции золота
|
12 июля
|
3065,51
|
19 июля
|
-
|
13 июля
|
3077,06
|
20 июля
|
-
|
14 июля
|
3083,34
|
21 июля
|
-
|
15 июля
|
3103,74
|
22 июля
|
3058,08
|
16 июля
|
3105,82
|
23 июля
|
3065,53
|
17 июля
|
3080,49
|
Средняя стоимость за неделю
|
3085,993
|
Средняя стоимость за неделю
|
3061,805
На этой неделе унция серебра в Азербайджане подорожала на 0,2519 маната (0,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 42,967 маната, что на 3,2 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
12 июля
|
44,2827
|
19 июля
|
-
|
13 июля
|
44,6238
|
20 июля
|
-
|
14 июля
|
44,3345
|
21 июля
|
-
|
15 июля
|
44,6852
|
22 июля
|
42,8414
|
16 июля
|
44,8191
|
23 июля
|
43,0933
|
17 июля
|
43,629
|
Средняя стоимость за неделю
|
44,396
|
Средняя стоимость за неделю
|
42,967
Унция платины в Азербайджане на уходящей неделе подорожала на 18,25 маната (один процент). Средневзвешенная стоимость унции платины составила 1851,795 маната, что на 2,6 процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции платины
|
12 июля
|
1864,92
|
19 июля
|
-
|
13 июля
|
1908,86
|
20 июля
|
-
|
14 июля
|
1889,63
|
21 июля
|
-
|
15 июля
|
1927,9
|
22 июля
|
1842,67
|
16 июля
|
1935,61
|
23 июля
|
1860,92
|
17 июля
|
1878,35
|
Средняя стоимость за неделю
|
1900,878
|
Средняя стоимость за неделю
|
1851,795
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подорожала на 103,88 маната (2,3 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия составила 4586,59 маната, что на три процента меньше, чем на прошлой неделе.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
12 июля
|
4766,37
|
19 июля
|
-
|
13 июля
|
4847,84
|
20 июля
|
-
|
14 июля
|
4822,88
|
21 июля
|
-
|
15 июля
|
4782,88
|
22 июля
|
4534,65
|
16 июля
|
4669,25
|
23 июля
|
4638,53
|
17 июля
|
4472,42
|
Средняя стоимость за неделю
|
4726,94
|
Средняя стоимость за неделю
|
4586,59
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni