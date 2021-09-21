Названо число выданных в Грузии льготных ипотечных кредитов

БАКУ /Trend/ - С 1 сентября в Грузии выданы 47 льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными, сообщает Trend во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.

Еще 17 заявок на получение ипотечного кредита в рамках госпрограммы находится на рассмотрении.

Отметим, что Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа. Получатель может участвовать в этой программе только один раз, независимо от суммы взятого кредита.

В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Mila61979356