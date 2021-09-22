ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2%", - отмечается в сообщении.

ФРС понизила прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 5,9% с 7%.

При этом американский регулятор улучшил прогноз роста американской экономики на 2022 и 2023 годы - до 3,8% с 3,3% и до 2,5% с 2,4% соответственно. В 2024 году ВВП США прогнозируется на уровне 2%. ФРС также повысила прогноз по инфляции в 2021 году до 4,2% с 3,4%, в 2022 году - до 2,2% с 2,1%. В 2023 и 2024 голах инфляция ожидается на уровне 2,2% и 2,1% соответственно.

Прогноз по безработице США в 2022 году был ухудшен до 4,8% с 4,5%. В 2022 и 2023 годах данный показатель прогнозируется на уровне 3,8% и 3,5%, в 2024 году - на уровне 3,5%.

Регулятор продолжит покупку казначейских облигаций не менее чем на $80 млрд ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на $40 млрд ежемесячно.