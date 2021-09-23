В США внесли поправки о санкциях против российского госдолга

Палата представителей США внесла поправки о санкциях против российского госдолга. Согласно проекту оборонного бюджета на 2022 год, американским гражданам предлагается запретить сделки с госдолгом России на вторичном рынке, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Инициативу предложил демократ от штата Калифорния Брэд Шерман, она была одобрена 21 сентября. Предписывается «вводить санкции для запрета покупки и продажи американцами вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках».

Также предполагается, что разведка США будет производить анализ зарубежного вмешательства в промежуточные и президентские выборы, после чего глава государства будет принимать решение о продлении или снятии санкций.

Как отмечает Bloomberg, поправка к санкциям направлена на выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния и казначейством облигации в любой валюте со сроком погашения более 14 дней. Меры были названы «эскалацией санкционного режима».

Ранее стало известно, что в 2024 году общий объем государственного долга России вырастет до 20,8 процента валового внутреннего продукта (ВВП), следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы