UZCARD Узбекистана заключил соглашения с двумя российскими компаниями

БАКУ/Trend/- Платёжная система Узбекистана UZCARD подписали соглашения с двумя российскими компаниями — «Иннополис» и «Иннотех», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу UZCARD.

Подписание соглашений состоялось в Казни на международном форуме Kazan Digital Week 2021.

При поддержке IT Park Uzbekistan UZCARD заключила соглашение с «ОЭЗ Иннополис» — управляющей компанией одноимённой особой экономической зоны, специализирующейся на инновациях.

Соглашение направлено на сотрудничество сторон в решении научных и коммерческих задач. Его главной целью провозглашается реализация совместных проектов в сферах инновационных технологий и венчурных инвестиций в России и Узбекистане.

Среди пунктов сотрудничества перечислены: содействие в привлечении российских и иностранных инвестиций в перспективные инновационные проекты и стартапы Узбекистана; создание цифровой среды-площадки с функцией социальной поддержки для развития инновационных стартапов; акселерационные программы для российских стартапов в Узбекистане и для узбекских стартапов в «Иннополисе»; предоставление технологической инфраструктуры UZCARD для российских стартапов.

Также UZCARD заключил соглашение о коммерческом сотрудничестве с группой компаний «Иннотех», разрабатывающей решения для цифровизации банковской сферы.

Цель соглашения — реализация совместных инновационных проектов в цифровой экономике. Основные направления сотрудничества включают: открытие в Узбекистане центра разработки «Иннотех»; совместное создание и внедрение решений в областях финтеха, big data и технологий искусственного интеллекта; развитие венчурной и инновационной экосистемы, разработка и поддержка цифровых проектов; создание центра экспертизы по быстрой апробации технологических решений, а также помощь в их масштабировании.