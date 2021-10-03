ЦБ Азербайджана назвал объем операций по обмену валюты

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2021 года в Азербайджане операции по обмену валюты велись в основном по долларам США, британскому фунту, евро и российскому рублю.

Как сообщили Trend в Центробанке Азербайджана (ЦБА), покупка местными банками долларов США выросла за год на 36 процентов – с 91,3 миллиона до свыше 124 миллионов долларов, продажа же сократилась на 37 процентов – с 152 миллионов до 95,3 миллиона долларов.

"Наряду с этим в отчетный период банки приобрели порядка 793 тысяч британских фунтов стерлингов против 1,4 миллиона фунтов за аналогичный период прошлого года (спад на 44 процента), а продали – 1,095 миллиона фунтов стерлингов против 1,2 миллиона фунтов годом ранее (сокращение на 7,75 процента)", – заметили в ЦБ Азербайджана.

Было также отмечено, что за восемь месяцев текущего года местные банки приобрели свыше шести миллионов евро (увеличение в годовом исчислении на 22 процента), а продали – порядка 17 миллионов евро (рост за год на 60 процентов). В то же время банками было куплено российских рублей на 44 процента больше, чем годом ранее – с 12,6 миллиарда до свыше 18 миллиардов рублей, продано же 202 миллиона против 190 миллионов рублей за аналогичный период прошлого года (рост на шесть процентов).

Отметим, что средневзвешенный курс национальной валюты по отношению к доллару в январе-августе 2021 года составлял 1,6976 маната / $1, к британскому фунту стерлингов – 2,3443 маната / £1, к евро – 2,0118 маната / €1, а к российскому рублю – 0,0227 маната / ₽1.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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