В Азербайджане сократилось среднее число пользователей на один платежный терминал

Финансы 26 ноября 2021 13:50 (UTC+04:00)
В Азербайджане сократилось среднее число пользователей на один платежный терминал
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