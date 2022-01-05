ЦБ Азербайджана выдал лицензию НБКО SF Azerbaijan

БАКУ /Trend/ - Решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) выдана лицензия небанковской кредитной организации (НБКО) - ООО SF Azerbaijan, сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Таким образом, число имеющих лицензию НБКО в Азербайджане достигло 56.

Отметим, что Государственная налоговая служба 28 сентября 2021 года зарегистрировала ООО «Небанковская кредитная организация SF Azerbaijan» с уставным капиталом 300 тысяч манатов.

Небанковская кредитная организация на основании лицензии осуществляет выдачу кредитов и другие виды деятельности, предусмотренные законом Азербайджана "О небанковских кредитных организациях".

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)