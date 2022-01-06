Центробанк Азербайджана опроверг распространенную в соцсетях информацию

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) опроверг информацию, распространенную в азербайджанском сегменте социальных сетей.

Как сообщили в четверг Trend в ЦБА, в соцсетях была распространена не соответствующая действительности информация о якобы "новогоднем опросе Центрального банка Азербайджана на 2022 год".

"Эта информация не соответствует действительности и не имеет никакого отношения к Центробанку Азербайджана", - подчеркнули в ЦБА.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)