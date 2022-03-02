Выросли купонные выплаты НДЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Национальный депозитарный центр Азербайджана обнародовал сумму купонных платежей по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям в феврале 2022 года.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на депозитарный центр, в феврале этого года организация выплатила 835 инвесторам 71,8 миллиона манатов и 1,4 миллиона долларов США (в общей сложности 74,2 миллиона манатов), что на 40,23 процента больше, чем в феврале прошлого года.

Платежи осуществлялись по облигациям министерства финансов Азербайджана, Государственной нефтяной компании (SOCAR), НКО ЗАО «Embafinance», ООО «Ferrum Capital» и авиакомпании «Silk Way West».

Отметим, что за аналогичный период прошлого года Национальный депозитарный центр в качестве платежного агента произвел купонные выплаты на сумму 52 924 029 манатов в общей сложности 43 инвесторам.



(Автор: Кямран Гасымов)

