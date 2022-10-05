ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - Пятого октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошли два аукциона по размещению нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 60 миллионов манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на БФБ.

По данным регулятора, в ходе первого аукциона 14 инвесторов подали 19 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 72 143 900 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 99,6889 маната (четыре процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 2 ноября 2022 года.

По итогам второго аукциона семь инвесторов подали 11 заявок.

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 42 292 700 манатов.

В соответствии с решением ЦБА средневзвешенная цена одной облигации составила 99,0452 маната (4,13 процента).

По итогам аукциона объем размещенных нот составил 30 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций - 28 декабря 2022 года.