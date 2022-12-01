Недвижимое имущество азербайджанского банка выставят на аукцион

БАКУ /Trend/ - 21 декабря на торги в Бакинском аукционном центре будет выставлено недвижимое имущество ОАО AtaBank, находящегося в процессе ликвидации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Азербайджанский фонд страхования вкладов.

На аукцион выставляется квартира площадью 69,7 квадратных метра по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Азадлыг, дом 149. Стартовая цена - 70 000 манатов.

Организатору аукциона необходимо заплатить пять процентов от цены продажи. Стоимость покупки должна быть оплачена покупателем в течение семи календарных дней.

Желающие принять участие в аукционе могут представить необходимые документы по адресу: Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, 27.

Телефоны для дополнительной информации: (+99450)-206-66-67, (+99455)-206-66-67.