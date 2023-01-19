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В Азербайджане принимаются новые правила погашения просрочки кредита

Финансы Материалы 19 января 2023 10:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане принимаются новые правила погашения просрочки кредита

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила погашения при возникновении просрочки по кредиту.

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом отражен в изменении к закону "О государственной службе", обсуждаемой на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, ограничивается сумма, которую кредитор может затребовать у заемщика за просрочку кредита, если кодекс и договор не предусматривают отдельного правила. По новым правилам, за просроченное время может взиматься не более 5 процентов годовых от суммы просрочки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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