В Азербайджане принимаются новые правила погашения просрочки кредита

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила погашения при возникновении просрочки по кредиту.

Как сообщает в четверг Trend, вопрос об этом отражен в изменении к закону "О государственной службе", обсуждаемой на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, ограничивается сумма, которую кредитор может затребовать у заемщика за просрочку кредита, если кодекс и договор не предусматривают отдельного правила. По новым правилам, за просроченное время может взиматься не более 5 процентов годовых от суммы просрочки.

(Перевод: Нубар Кулузаде)