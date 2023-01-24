Минфин Азербайджана выставил на торги гособлигации

БАКУ /Trend/ - 24 января на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций Министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 364 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 20 инвестора подали 37 заявок в ценовом диапазоне от 91,3015 (9,5797 процента) до 94,9033 маната (5,4 процента).

В соответствии с решением Министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 92,6985 (7,92 процента), а средневзвешенная цена - 93,0251 маната (7,5391 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 167 433 000 манатов, а объем размещения – 50 000 000 манатов.

Дата погашения облигаций – 23 января 2024 года.

Напомним, что недавно Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана в качестве платежного агента осуществил купонные выплаты по облигациям Министерства финансов Азербайджана.

Согласно информации, произведены купонные выплаты на сумму 5 027 500 манатов.