Увеличился кредитный портфель азербайджанских банков - Закир Нуриев

БАКУ /Trend/ - Кредитный портфель банков Азербайджана вырос до 20,7 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев и развитие предпринимательства в Азербайджане".

По его словам, депозиты в банках Азербайджана по состоянию на первое апреля 2023 года составляют 34,6 миллиарда манатов.

"За последние пять лет наблюдается значительный рост чистой прибыли банков Азербайджана. Так, этот показатель уже достиг 914,5 миллиона манатов. Стремительными темпами растет и число эмиссии банковских карт и операций по ним", - сказал он.

Нуриев подчеркнул, что банковская система Азербайджана в ближайшем будущем станет одной из устойчивой в регионе. "Ожидается рост финансовой активности, инклюзивности, а также числа новых инструментов и механизмов финансовой поддержки как населения, так и в целом предпринимательской деятельности", - добавил он.

Отметим, что совокупные активы банков по состоянию на первое апреля 2023 года составили 44,843 миллиарда манатов, а совокупные обязательства - 38,993 миллиарда манатов.