Объем финансирования проектов АБР в Азербайджане превысил $110 млн

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Азиатский банк развития (АБР) на финансирование проектов в Азербайджане выделил 117,3 миллионов долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на годовой отчет АБР за 2022 год.

"Банк осуществил свои первые крупные инвестиции в возобновляемые источники энергии в частном секторе в стране, подписав несуверенный кредит в размере 21,4 млн долларов США с компанией Masdar Azerbaijan Energy. Кредит обеспечивает долгосрочное финансирование солнечной электростанции, которая будет генерировать достаточно чистой энергии для обеспечения 30 406 домов в год. Проект увеличит долю возобновляемых источников энергии в структуре энергоснабжения, в которой преобладает ископаемое топливо, и стимулирует дальнейшие инвестиции частного сектора в сектор возобновляемых источников энергии Азербайджана", - говорится в отчете.

Отметим, что банк также привлек дополнительно 92,9 млн долларов США в виде софинансирования.

Напомним, что Азиатский банк развития уже приступил к подготовке новой стратегии странового партнерства с Азербайджаном на 2024-2028 годы.