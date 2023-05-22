Центробанк Азербайджана и SWIFT обсудили расширение использование инновационных платежных услуг

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел обсуждения в рамках совместного сотрудничества с организацией SWIFT в направлении расширения сферы инновационных платежных услуг в стране, а также предоставления надежных, устойчивых и безопасных платежных решений, сообщили в понедельник Trend в ЦБА.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние национальной платежной инфраструктуры страны, работа по переходу на международный стандарт ISO20022 и перспективы развития платежных услуг, текущие и будущие программы SWIFT, в том числе основные особенности решений SWIFT, цели и принципы программы обеспечения безопасности клиентов.

На встрече были проведены практические дискуссии по расширению охвата инновационных платежных услуг в стране в рамках сотрудничества с организацией SWIFT, а также по предоставлению надежных, устойчивых и безопасных платежных решений.

ЦБА отмечает, что в целях формирования в стране конкурентоспособных, инновационных и доступных финансовых услуг в центре внимания будут постоянное развитие сотрудничества с международными организациями и эффективная реализация соответствующих мер в этом направлении.