Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 29 июля 2023 13:11 (UTC +04:00)
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

17 июля

1,7

24 июля

1,7

18 июля

1,7

25 июля

1,7

19 июля

1,7

26 июля

1,7

20 июля

1,7

27 июля

1,7

21 июля

1,7

28 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Официальный курс маната по отношению к евро на текущей неделе понизился на 0,0251 маната. Средневзвешенный курс также понизился на 0,0256 маната и составил 1,8806 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

17 июля

1,9087

24 июля

1,8908

18 июля

1,9128

25 июля

1,8822

19 июля

1,9080

26 июля

1,8783

20 июля

1,9078

27 июля

1,8862

21 июля

1,8937

28 июля

1,8657

Средний курс за неделю

1,9062

Средний курс за неделю

1,8806

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0001 маната и составил 0,0188 за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

17 июля

0,0188

24 июля

0,0187

18 июля

0,0187

25 июля

0,0188

19 июля

0,0187

26 июля

0,0188

20 июля

0,0187

27 июля

0,0189

21 июля

0,0188

28 июля

0,0188

Средний курс за неделю

0,0187

Средний курс за неделю

0,0188

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0007 маната и составил 0,0631 маната за лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

17 июля

0,0649

24 июля

0,0630

18 июля

0,0645

25 июля

0,0631

19 июля

0,0631

26 июля

0,0631

20 июля

0,0633

27 июля

0,0631

21 июля

0,0633

28 июля

0,0631

Средний курс за неделю

0,0638

Средний курс за неделю

0,0631
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости