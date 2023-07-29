Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 17 июля 1,7 24 июля 1,7 18 июля 1,7 25 июля 1,7 19 июля 1,7 26 июля 1,7 20 июля 1,7 27 июля 1,7 21 июля 1,7 28 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

Официальный курс маната по отношению к евро на текущей неделе понизился на 0,0251 маната. Средневзвешенный курс также понизился на 0,0256 маната и составил 1,8806 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 17 июля 1,9087 24 июля 1,8908 18 июля 1,9128 25 июля 1,8822 19 июля 1,9080 26 июля 1,8783 20 июля 1,9078 27 июля 1,8862 21 июля 1,8937 28 июля 1,8657 Средний курс за неделю 1,9062 Средний курс за неделю 1,8806

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0001 маната и составил 0,0188 за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 17 июля 0,0188 24 июля 0,0187 18 июля 0,0187 25 июля 0,0188 19 июля 0,0187 26 июля 0,0188 20 июля 0,0187 27 июля 0,0189 21 июля 0,0188 28 июля 0,0188 Средний курс за неделю 0,0187 Средний курс за неделю 0,0188

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0007 маната и составил 0,0631 маната за лиру.