Закон "О платежных услугах и платежных системах" сыграет значительную роль в развитии экосистемы цифровых платежей в Азербайджане - Хаяледдин Тагиев (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - В рамках закона "О платежных услугах и платежных системах" будет сформирована правовая база, связанная с лицензированием и контролем организации электронных денег и платежной организации.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend главный специалист отдела платежных систем и расчетов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Хаяледдин Тагиев.

По его словам, это создаст правовую основу для предоставления платежных услуг банками, местными филиалами иностранных банков и национальным оператором почтовой связи, а также новыми поставщиками платежных услуг, такими как платежные учреждения и учреждения электронных денег.

"Будут определены правовые основы и механизмы регулирования выпуска и использования электронных денег. С созданием правовой основы использования электронных денег и мобильных кошельков финансовая инклюзивность будет расширяться и играть значительную роль в привлечении в безналичный оборот различных розничных платежей. Будет достигнуто усиление правовой защиты пользователей платежных услуг и обеспечение использования платежных услуг в более эффективной и безопасной форме. Будут установлены правила информирования о платежных услугах, порядок исполнения и отказа в исполнении платежного поручения, процедуры урегулирования неавторизованных или неправильно оформленных платежных операций, а также права и обязанности поставщиков платежных услуг и пользователей платежных услуг по платежным инструментам и степени их ответственности", - сказал он.

Тагиев отметил, что сторонние поставщики будут работать на основе принципов открытого банкинга.

"Будет регламентирована деятельность таких инновационных поставщиков платежных услуг, как "Fintex", которые предоставляют информационные услуги по счетам и услуги посредничества для проведения платежных транзакций. Будут установлены требования безопасности, такие как усиленная аутентификация клиентов, для защиты электронных платежей и платежной информации потребителей. Таким образом, будут достигнуты снижение риска мошенничества в онлайн-платежах и электронном банкинге, а также защита конфиденциальности данных пользователя", - подчеркнул он.

По его словам, будет создана правовая основа для формирования сети платежных агентов, оказывающих платежные услуги от имени банков, платежных организаций и институтов электронных денег.

"Услуги агента в сфере платежных услуг будут оказываться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на договорной основе. Это позволит осуществлять платежные услуги агентами в отдаленных сельских районах, не охваченных филиалами банка. Для создания операторов платежных систем будет создана правовая база для лицензирования, регулирования и контроля их деятельности. При этом формирование рынка платежных систем в стране будет достигнуто на более конкурентной основе. Будут обеспечены условия для создания операторов платежных систем и расчетных агентов", - добавил он.

Тагиев отметил, что принятие закона "О платежных услугах и платежных системах" сыграет значительную роль в развитии экосистемы цифровых платежей в Азербайджане, однако закон в целом не содержит каких-либо положений, касающихся цифровых валют, в том числе цифровой валюты Центрального банка, и эта сфера не регулируется.

"Следует отметить, что в настоящее время большинство центральных банков и мозговых центров мира проводят фундаментальные исследования по оценке возможностей внедрения цифровой валюты Центрального банка (CBDC). Таким образом, чтобы определить концептуальный подход в этом направлении в нашей стране, ЦБА воспользовался соответствующими возможностями технической помощи. Были изучены цели, обусловливающие создание CBDC в рамках технической помощи, конструктивные особенности CBDC, правовые и нормативные основы, политические последствия (денежно-кредитная политика, финансовая стабильность, финансовая инклюзивность), а также существующая инфраструктура цифровых платежных систем. В качестве продолжения работы, проводимой в этой области, исследования и пилотные проекты, проводимые в других странах, внимательно отслеживаются Центральным банком и изучается их опыт", - сказал он.

По его словам, согласно закону "О платежных услугах и платежных системах", иностранные поставщики платежных услуг и операторы платежных систем смогут работать в нашей стране в двух формах.

"Во-первых, они могут осуществлять свою деятельность в Азербайджане, открыв местный филиал и получив лицензию. Во-вторых, заключив соглашение с действующими в Азербайджане поставщиками платежных услуг и открыв счет, эти организации смогут предоставлять платежные услуги в нашей стране", - сказал он.

Тагиев отметил, что в январе-августе 2023 года посредством Apple Pay было произведено 38,4 миллиона операций на сумму 1,1 миллиарда манатов, а через Google Pay - 20,5 миллиона операций на сумму 420 миллионов манатов.

По его словам, интерес к платежам, совершаемым с помощью мобильных устройств, в стране за короткий период значительно возрос.

"В последние годы высокие темпы роста показателей безналичных расчетов по стране, особенно бесконтактных операций, свидетельствуют о возрастающем интересе населения страны к безналичным расчетам и инновационным платежным решениям. Так, по состоянию на первое сентября 2023 года количество платежных карт в обращении выросло на 20,2 процента (до 15,7 миллиона) ​​по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем безналичных платежей вырос в два раза (до 28,8 миллиарда манатов). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года удельный вес безналичного обращения во внутренних карточных платежах увеличился на 12,4 процентных пункта (до 53,7 процента). Объем платежей, осуществленных через POS-терминалы, увеличился на 75,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 6,1 миллиарда манатов", - сказал он.

Тагиев также добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество карт бесконтактной оплаты выросло на 26,8 процента до 11,7 миллиона единиц, количество внутригосударственных бесконтактных платежей превысило показатель того же периода 2022 года в 2,3 раза, а по объему - на 93,2 процента.

Напомним, что закон "О платежных услугах и платежных системах" был принят Милли Меджлисом (парламентом) 14 июля, а 9 августа подписан главой государства.