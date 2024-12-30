Объявлен прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2025 году

БАКУ /Trend/ - Согласно макроэкономическому прогнозу, в 2025 году ВВП Азербайджана в реальном выражении вырастет на 3,5 процента и составит 129,2 миллиарда манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в "Справочнике по бюджету для граждан" министерства финансов Азербайджана.

Отмечается, что ВВП ненефтегазового сектора в реальном выражении увеличится на 4,9 процента и достигнет 92,2 миллиарда манатов

Ожидается, что доля ненефтегазового сектора в структуре ВВП составит 71,3 процента. Согласно прогнозам, в 2025 году реальный рост ВВП нефтегазового сектора составит 0,5 процента.

Отметим, что согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана, реальные темпы экономического роста в 2025 году составят 3,3 процента, в том числе в ненефтяном секторе - 5,1 процента, ING прогнозирует рост в 2025 году на уровне 2,6 процента, Европейский банк реконструкции и развития - на уровне 2,7 процента, а Азиатский банк развития - 2,6 процента.

Напомним, что за январь-ноябрь текущего года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта на 113 миллиардов 282,4 миллиона манатов, или на 4,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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