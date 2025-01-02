Азербайджан значительно увеличил ПИИ в Казахстан

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2024 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из Азербайджана в Казахстан составили 8,275 миллиона долларов США, сообщает Trend.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, этот показатель вырос на 48,44 процента, или 2,7 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Доля ПИИ из страны в общем объеме ПИИ в Казахстан составляет 0,6 процента.

В свою очередь ПИИ из Казахстана в экономику Азербайджана составили 9,259 миллиона долларов (спад на 6,85 процента, а доля - 0,2 процента). В аналогичный период прошлого года ПИИ из Казахстана в страну составили 9,94 миллиона долларов.

Напомним, что по итогам 2023 года ПИИ в экономику Азербайджана составили 6,658 миллиарда долларов США (рост на 6,1 процента).