Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,736 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:
|Валюты
|1 доллар США
|USD
|1,7
|1 евро
|EUR
|1,736
|1 австралийский доллар
|AUD
|1,0425
|1 белорусский рубль
|BYN
|0,4932
|1 болгарский леви
|BGN
|0,8905
|1 дирхам ОАЭ
|AED
|0,4628
|100 южнокорейских вон
|KRW
|0,1155
|1 чешская крона
|CZK
|0,0692
|1 китайский юань
|CNY
|0,2319
|1 датская крона
|DKK
|0,2327
|1 грузинский лари
|GEL
|0,6009
|1 гонконгский доллар
|HKD
|0,2184
|1 индийская рупия
|INR
|0,0197
|1 британский фунт стерлингов
|GBP
|2,0636
|10000 иранских риалов
|IRR
|0,0294
|1 шведская крона
|SEK
|0,151
|1 швейцарский франк
|CHF
|1,8525
|1 израильский шекель
|ILS
|0,4603
|1 канадский доллар
|CAD
|1,1771
|1 кувейтский динар
|KWD
|5,507
|100 казахских тенге
|KZT
|0,3222
|1 катарский риал
|QAR
|0,4663
|1 кыргызский сом
|KGS
|0,0196
|100 венгерских форинтов
|HUF
|0,4203
|1 молдавский лей
|MDL
|0,092
|1 норвежская крона
|NOK
|0,1479
|100 узбекских сомов
|UZS
|0,0131
|100 пакистанских рупий
|PKR
|0,6102
|1 польский злотый
|PLN
|0,4068
|1 румынский лей
|RON
|0,3489
|100 российских рублей
|RUB
|1,668
|1 сербский динар
|RSD
|0,0148
|1 сингапурский доллар
|SGD
|1,2374
|1 саудовский риал
|SAR
|0,4529
|1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|XDR
|2,2055
|1 турецкая лира
|TRY
|0,048
|1 туркменский манат
|TMT
|0,4857
|1 украинская гривна
|UAH
|0,0402
|100 японских йен
|JPY
|1,0791
|1 новозеландский доллар
|NZD
|0,9434