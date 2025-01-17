Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 января

Финансы Материалы 17 января 2025 09:16 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 17 января

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 января 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,75 маната соответственно, сообщает Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты
1 доллар США USD 1,7000
1 евро EUR 1,7500
1 австралийский доллар AUD 1,0541
1 белорусский рубль BYN 0,4868
1 болгарский леви BGN 0,8948
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
100 южнокорейских вон KRW 0,1168
1 чешская крона CZK 0,0692
1 китайский юань CNY 0,232
1 датская крона DKK 0,2346
1 грузинский лари GEL 0,5989
1 гонконгский доллар HKD 0,2183
1 индийская рупия INR 0,0196
1 британский фунт стерлингов GBP 2,0777
10000 иранских риалов IRR 0,0293
1 шведская крона SEK 0,1524
1 швейцарский франк CHF 1,8654
1 израильский шекель ILS 0,4698
1 канадский доллар CAD 1,1805
1 кувейтский динар KWD 5,5096
100 казахских тенге KZT 0,3208
1 катарский риал QAR 0,4664
1 кыргызский сом KGS 0,0195
100 венгерских форинтов HUF 0,4241
1 молдавский лей MDL 0,091
1 норвежская крона NOK 0,1495
100 узбекских сомов UZS 0,0131
100 пакистанских рупий PKR 0,6098
1 польский злотый PLN 0,4104
1 румынский лей RON 0,3517
100 российских рублей RUB 1,6396
1 сербский динар RSD 0,0149
1 сингапурский доллар SGD 1,2437
1 саудовский риал SAR 0,4531
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2058
1 турецкая лира TRY 0,0478
1 туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0403
100 японских йен JPY 1,094
1 новозеландский доллар NZD 0,9511
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости