В Нахчыване обсуждены проекты ВИЭ с рядом иностранных инвесторов

БАКУ /Trend/ - Компании Ihlas Holding, Özgün İnşaat (Турция) и китайская Energy China приняли участие во встрече с полномочным представителем Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуадом Наджафлы, сообщает Trend со ссылкой на агентство "Нухчихан".

Фуад Наджафли отметил большой потенциал НАР по развитию ВИЭ и то, что скоро начнется реализация инициатив по созданию мощностей ветровой и солнечной энергетики с участием иностранных инвесторов, в том числе вышеуказанных турецких и китайских компаний.

По его словам, уже cтартовала реализация проектов, включенных в 11 приоритетных направлений "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", в том числе по "зеленой энергетике".

Отметим, что НАР объявлена правительством Азербайджана "зоной зеленой энергии". Потенциал возобновляемых источников энергии в НАР оценен в 5 ГВт (или пять тысяч мегаватт), и к созданию этих мощностей минэнерго Азербайджана привлекает иностранных инвесторов. К примеру, TotalEnergies и Nobel Energy в ближайшие годы построят в НАР СЭС общей мощностью 650 МВт, Notus — СЭС на 70 МВт. Также крупный проект у Masdar — СЭС на 150 МВт.