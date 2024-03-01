Как страна, принимающая СОР29, Азербайджан имеет огромную возможность помочь миру продолжать борьбу с выбросами метана – Кимберли Харрингтон (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Как страна, принимающая COP29, Азербайджан имеет огромную возможность помочь миру продолжать борьбу с выбросами метана.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон, которая прибыла в Баку для участия в 10-м заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

"Очень приятно находиться здесь. Это мой первый визит в Азербайджан. Я хочу немного рассказать, чем занимается Бюро энергетических ресурсов и почему я принимаю участие в этой министерской встрече. Бюро энергетических ресурсов служит связующим звеном между энергетической безопасностью, декарбонизацией и доступом к энергии для Государственного департамента. Один из наших первых проектов, который мы продвигали, который лег в основу создания нашего бюро, был Южный газовый коридор. Мы всегда говорим, что Азербайджан находится в ДНК нашего бюро, и это действительно так. Данная министерская встреча и COP29 служат достижению двух основополагающих целей. Правительство США очень гордится той ролью, которую оно играло на протяжении более десяти лет в поддержке Южного газового коридора и, конечно же, его заключительных этапов ввода в полную эксплуатацию в 2020 году", - сказала она.

Харрингтон отметила, что она была в Сангачале и видела трубопровод, подписанный рядом официальных лиц, в том числе представителем правительства США.

"Это показывает, что долгосрочной целью нашего бюро является укрепление энергетической безопасности в регионе. А это на самом деле означает диверсификацию маршрутов и диверсификацию доступа, чтобы ни одна страна не зависела чрезмерно от одного источника энергии. Европа совершенно справедливо преследует некоторые важные цели по отказу от российской нефти и российского газа. Фактически, одна из ее основных целей - полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Чем больше разнообразия ресурсов, тем больше они могут помочь в достижении этой цели, и мы рассматриваем Южный газовый коридор как часть этого. Я думаю, что Европе еще предстоит проделать работу для достижения этой цели. Наши цели в отношении Южного газового коридора сейчас те же самые как и десять лет назад, когда было основано бюро для диверсификации энергетических ресурсов для наших партнеров и союзников", - сказала она.

Расширение Южного газового коридора

Харрингтон отметила, что США, безусловно, поддерживают расширение Южного газового коридора и договоренность Азербайджана и ЕС удвоить экспорт газа.

"США рассматривают Южный газовый коридор как инфраструктуру, которая имеет основополагающее значение для достижения этой цели. Европейская энергетическая безопасность подкрепляется только диверсификацией и увеличением количества усовершенствованных маршрутов, таких как Южный газовый коридор. Мы хотим убедиться, что энергия не используется как оружие против наших партнеров и союзников. Мы уже это видели. В последнее время в Европе появилось больше интерконнекторов, в том числе интерконнектор Греция-Болгария, по которой поставляется азербайджанский газ. Чем больше азербайджанского газа попадает в большее количество стран Европы, тем лучше. Этот интерконнектор работает на определенной территории, где Россия раньше имела почти монополию. Мы продолжим поддерживать эти усилия, и думаем, что это расширение географии поставок азербайджанского газа изменит ситуацию для многих стран", - сказала она.

Сотрудничество в области "зеленой" энергетики

Харрингтон отметила, что США видят огромный потенциал в области солнечной и ветровой энергетики в Азербайджане.

"Вчера я стояла на берегу Каспийского моря и чувствовала ветер. Использование возобновляемых источников энергии имеет много преимуществ, не только для наших целей по декарбонизации, но и высвобождает молекулы, которые могут быть использованы на внутреннем рынке, для экспорта за границу. Возобновляемые источники энергии и поддержка развития возобновляемых источников энергии лежат в основе того, что мы делаем.

Я нахожусь в Баку уже несколько дней, поэтому у меня была возможность обсудить некоторые из этих целей с официальными лицами. Я была на встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Мы поговорили о концепции "зеленого" энергетического коридора. Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы узнать больше и посмотреть, как мы сможем поддержать эти амбициозные планы. Азербайджан уже реализовал несколько довольно впечатляющих крупных инфраструктурных проектов - Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор. Будет непросто создать еще один крупный коридор «зеленой» энергетики. Должна сказать, что будет не легко реализовать эти проекты, но если кто и сможет доказать, что сомневающиеся не правы, так это Азербайджан, потому что Азербайджан делал это в прошлом", - добавила она.

Харрингтон отметила, что США надеются на расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии.

"При администрации Байдена в США мы приняли множество действительно важных мер для продвижения внедрения "чистой" энергии и возобновляемых источников энергии. К ним относятся основополагающие законы, такие как Двухпартийный закон об инфраструктуре, Закон о снижении инфляции, Закон о чипах и науке. Это действительно стимулирует исследования и разработки в области "чистой" энергии в Соединенных Штатах. Министр Шабазов недавно имел возможность посетить Национальные лаборатории возобновляемой энергии в Колорадо, и обсудить пути расширения нашего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии с нашими партнерами из Департамента. Таким образом, по мере того, как Азербайджан внедряет больше возобновляемых источников энергии, мы готовы к партнерству, чтобы гарантировать, что в результате можно будет обеспечить поставки электроэнергии гражданам Азербайджана и за его пределами.

Учитывая, что ОАЭ недавно провели COP28, а Азербайджан собирается принять COP29, можно сотрудничать в рамках «Партнерства по ускорению развития чистой энергетики». Этот формат был создан в 2022 году, и его цель – стимулировать инвестиции в "зеленую" энергетику на сумму 100 миллиардов долларов и поддержку проектов экологически чистой энергетики по всему миру к 2035 году", - сказала она.

Харрингтон считает, что учитывая партнерские отношения с компанией Masdar из ОАЭ и ее целеустремленную работу в Азербайджане на рынке возобновляемых источников энергии, трехстороннее сотрудничество между Соединенными Штатами, Азербайджаном и ОАЭ в этой сфере открывает много возможностей.

Ожидания от COP29

"Прежде всего, я хочу поздравить Азербайджан с проведением COP. Это невероятно важная конференция, поскольку мы продолжаем серьезно страдать от последствий климатического кризиса во всем мире и видим, что каждый год происходит все больше экстремальных погодных явлений. Эта конференция невероятно важна, поскольку мы стремимся сохранить климат для будущих поколений. Я бы сказала, что одним из главных приоритетов COP29 является сохранение прогресса, который был достигнут на COP28. Участники конференции приняли несколько обязательств, которые были особенно важны - утроение использования возобновляемых источников энергии к 2030 году, удвоение энергоэффективности к 2030 году. И, конечно же, эта конференция стала первым случаем, когда лидеры взяли на себя обязательство полностью отказаться от ископаемого топлива в будущем. Так что нам предстоит еще много работы, чтобы сохранить цель 1,5 градуча в пределах досягаемости. COP28 приблизила нас к этому на шаг. Я бы также сказала, что, как страна, принимающая COP 29, у Азербайджана есть огромная возможность помочь миру продолжить борьбу с выбросами метаном", - сказала она.

Харрингтон добавила, что метан стимулирует изменение климата.

"Он на 80 процентов более эффективен, чем CO2. Его влияние на изменение климата действительно существенно. Однако в метан не сохраняется в атмосфере так долго, как CO2. Действительно есть шанс попытаться сохранить цель 1,5 градуса. Конечно, метан поступает не только из нефтегазового сектора, но и из других секторов. Однако, когда дело доходит до снижения выбросов метана, проще всего этого можно достичь в нефтегазовом секторе. Потому что на самом деле выбросы метана во многом представляют собой растраченный ресурс. Это природный газ, ресурс, который либо выбрасывается в воздух из-за сжигания на факелах, либо из-за неорганизованных выбросов. И действительно, это растраченный экономический ресурс", - сказала она.

Харрингтон отметила огромные усилия, предпринимаемые bp и SOCAR на Сангачале для сокращения выбросов метана.

«Такую работу важно продемонстрировать другим странам-производителям нефти и газа во время этой конференции. Когда я была в Сангачале, меня особенно впечатлили планы электрифицировать объекты и, в конечном итоге, использовать возобновляемые источники энергии. Я думаю, что Азербайджан может продемонстрировать большое лидерство в области сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе и максимальной декарбонизации нефтегазового сектора. Это показывает, как можно обеспечить энергетическую безопасность и декарбонизацию одновременно. Я думаю, что важно подчеркнуть еще одну вещь: замечательную инициативу Тройки, которая представляет собой Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Бразилию, которые могут работать вместе, чтобы соединить усилия трех COP и дать миру ясно понять, что ни одно из этих мероприятий не проводится изолированно. Они являются частью обеспечения преемственности. Я с нетерпением жду возможности увидеть все усилия, прилагаемые тремя странами-партнерами вместе. Все ожидают, что на COP29 также будет уделено большое внимание финансированию в сфере борьбы с изменением климата.

Планируется увеличить финансирование борьбы с изменением климата до 100 миллиардов долларов. И я думаю, что в Азербайджане будет возможность для достижения этой цели, расширения действий по борьбе с изменением климата по всему миру. Считаю, что в ближайшие несколько месяцев мы увидим более четкое выдвижение приоритетов Азербайджана. Мы очень рады видеть, какие инициативы в области возобновляемых источников энергии и другие инициативы Азербайджан планирует выдвинуть», - заключила она.

X: @Lyaman_Zeyn