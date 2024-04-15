Азербайджан станет примером и для других нефтегазовых стран - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан станет примером и для других нефтегазовых стран.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

По его словам, есть вопросы касательно того, как Азербайджан, будучи нефтегазовой страной, будет вести климатическую повестку дня.

"Появится новая возможность в связи с реализуемыми и проводимыми Азербайджаном проектами по "зеленому" росту", - подчеркнул М.Бабаев.

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