IRENA о необходимости роста государственного финансирования проектов по ВИЭ в мире

БАКУ/Trend/ — Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в ходе Ассамблеи в Абу-Даби призвало страны мира выделять больше государственных финансов в обеспечении доступа к "зеленой" энергии, говорится в сообщении IRENA, передает в среду Trend.

"Миру осталось 7 лет для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), намеченных к 2030 году. Но по прогнозам, к этому времени 660 миллионов человек все еще не будут иметь доступа к электроэнергии, и поэтому необходима политическая, государственная поддержка. Есть прогресс по международным финансовым потокам, частному инвестированию в чистую энергию, но государственное финансирование важно для преодоления дефицита финансирования", — считают в IRENA, которая провела тематический круглый стол в рамках мероприятий в Абу-Даби, в котором участвовала и делегация Азербайджана.

В ходе этого круглого стола был представлен новый доклад IRENA под названием "Государственное финансирование для всеобщего доступа к энергии", призванный помочь политикам и государственным финансистам отслеживать и оптимизировать государственное финансирование для продвижения доступа населения к энергии, определить инструменты для направления государственных средств на различные решения.

В частности, IRENA считает целесообразным создавать автономные электросистемы и мини-сети по электроэнергии, стимулировать использование ВИЭ для экологически чистого приготовления пищи.

"Поддержка ландшафта государственных финансов может оказать существенное влияние на многие сектора в мире, включая образование, здравоохранение и сельское хозяйство", — отметил Нцебо Сефелан, младший специалист Центра политики и финансов IRENA.

В ходе круглого стола была признано, что финансирование должно быть доступным, а нормативно-правовая база должна обеспечить повышение роли государственных финансов, в том числе для снижения рисков инвестиций, чтобы проекты доступа к энергии принесли ощутимый эффект для сообществ.

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